Подовжувати час продажу алкоголю на Полтавщині не планують

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На Полтавщині не планують подовжувати час продажу алкоголю. Про це днями на брифінгу повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його даними, після обмеження часу продажу в області знизився рівень злочинності на 30% (станом на вересень у порівнянні з серпнем), а також кількість тяжких злочинів (6 проти 19).

Лунін також зазначив, що такі обмеження допомагають правоохоронцям, адже багато з них нині працює на Харківщині.

Нагадаємо, з 1 вересня по області як слабоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування можна буде придбати з 12.00 до 18.00.