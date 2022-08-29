Допилися: на Полтавщині обмежують години продажу алкоголю

Сьогодні, 20:38 Переглядів: 1 045

З 1 вересня як слабоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування нашої області можна буде придбати з 12.00 до 18.00. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області, повідомляє Полтавська ОВА.

Питання винесли на розгляд за ініціативою правоохоронних органів. Поліцейські звернули увагу на те, що збільшилася кількість зафіксованих правопорушень, скоєних людьми у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на цю ситуацію, Рада оборони області ухвалила рішення дозволити продавати пиво та слабоалкогольні напої із вмістом спирту менше 5%, а також міцні алкогольні напої тільки з 12.00 до 18.00. Нагадаємо, до цього слабоалкогольні напої можна було купити і після 18.00.

Алкоголь не продаватимуть військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів.