У Forbes назвали країни, які найбільше підтримують Україну - Польща на першому місці

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 127

Польща планує передати Україні всю радянську зброю, яка є на її озброєнні

У новому рейтингу країн – друзів України за версією Forbes перше місце, як і раніше, посідає Польща. До першої п'ятірки також увійшли Естонія, Латвія, США та Литва.

Оновлений рейтинг з'явився на сайті Forbes. У попередній його версії, яка була складена 3 місяці тому, перша п'ятірка виглядала трохи інакше: Польща, США, Естонія, Латвія, Канада.

При складанні рейтингу, у Forbes враховували кілька критеріїв, які разом дають уявлення про підтримку країною нашої держави.

Зокрема, це голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, впровадження санкцій, закриття для рф повітряного простору, її внесення до списку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України у форматі «Рамштайн» тощо. Усі країни в рейтингу виконали ці дії.

Вісім з 20 зазначених країн визнали геноцид росії/СРСР проти України (у 2022 році або раніше). Чотири країни зробили це частково, інші – у спільних заявах.

Ще один критерій рейтингу – висилка російських дипломатів. Тут рекордсменка – Болгарія, яка вигнала 81 дипломата. Далі йдуть Польща (45), Франція (41) та Німеччина (40). Слід розуміти, що висилка дипломатичних співробітників не завжди може бути пов'язана з війною в Україні.

Інші критерії – допомога нашій країні й біженцям та сума допомоги країни у відсотках до її ВВП. Найбільше грошей фактично виділили США (€44,5 млрд), Німеччина (€7,6 млрд), Велика Британія (€6,6 млрд). Польща, яка надала Україні допомогу на €5,1 млрд, обігнала за цим показником Францію, Канаду, Італію та Іспанію. Щодо суми допомоги країни у відсотках до її ВВП, то найбільш щедрі – це Естонія (1,13% від ВВП), Латвія (1,03%) та Польща (0,88%).

У виданні додали: оцінки, застосовані в рейтингу, показують підтримку урядів, яка не завжди відповідає підтримці більшості громадян. Наприклад, уряд Грузії, незважаючи на багатотисячні демонстрації на підтримку України, не вживає заходів проти рф.

Як повідомляють, Польща планує передати Україні всю радянську зброю, яка є на її озброєнні, зокрема - понад 500 танків та близько 1000 БМП-1.

Наразі у Варшаві розглядають можливість, за якої Україні можна було б передати величезну кількість озброєння, що не тільки поповнило б усі існуючі втрати цієї бронетехніки в України, а й призвело б до збільшення кількості даного озброєння. На сьогоднішній день на озброєнні Польщі знаходиться близько 500 танків і понад тисячу бойових машин піхоти БМП-1, не кажучи про інше озброєння радянського виробництва, що може стати одним із найбільших постачань озброєння в Україну.

На даний момент відомо про те, що Варшава готова відправити на озброєння України свою військову техніку та зброю, за умови, що Польщі буде оперативно представлено іноземну зброю замість радянської. Поки що інформації про те, що Україна отримає все це озброєння найближчими місяцями з Польщі немає, проте, на початку наступного року це може стати цілком можливим.