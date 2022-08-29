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Музикантки із Кременчука поділились враженнями після гастролей у Польщі

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 68

 

Як дівчата з педколеджу виступали у містах Підкарпатського воєводства

Днями завершився гастрольний тур польськими містами дівочого духового оркестру «Роксолана» та джаз-гурту «Roksi Band» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

Це сталося завдяки участі в проєкті молодіжного польсько-українського культурного обміну. Він має на меті інтеграцію молоді, розвиток творчих здібностей і вивчення культурної спадщини Польщі й України, пропагування ідей миру та цілісності держави в Україні та в світі.

Протягом проєкту учасники подарували один одному багато неперевершених емоцій, нових ідей та амбітних планів. Дякуємо за щиру підтримку учасникам та організаторам із Польщі, – йдеться в соцмережі на офіційній сторінці Кременчуцького педколеджу.

Стомлені від повітряних тривог і постійного страху, дівчата з Кременчука були дуже раді можливості здійснити гастрольний польськими містами. Разом із ними виступали музиканти з Луцька, танцівники з Києва та Запоріжжя, а також польський дитячий ансамбль із Жешува.

Їхні виступи, пронизані любов’ю до України, прагненням до волі й незалежності та нестримним бажанням перемоги, не залишили байдужим жодного глядача.

- Таких гарячих оплесків, слів підбадьорювання ми давно не чули. Нам стоячи аплодували в Клементуві, гаряче зустрічали на святі урожаю в Тарнобжегу і як рідних обіймали в Бзожуві, – розповіли кременчужанки.

У містах Підкарпатського воєводства, де їх гостинно зустрічали, проживає багато вимушених переселенців із небезпечних територій України. За словами учасниць «Роксолани», українці сумують за домівкою, тому виступи співвітчизників сприймали як частку рідної землі.

І українці, і поляки, стоячи зі сльозами на очах, співали гімн січових стрільців «Ой у лузі червона калина», – поділилися враженнями музикантки «Роксолани».

Нагадуємо, що Польща зацікавлена у наданні допомоги Україні та надала її вже на понад $3 млрд.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка
Теги: Роксолана педколедж
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