Польща зацікавлена у наданні допомоги Україні та надала її вже на понад $3 млрд

Варшава вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, та й всієї Європи в цілому
Польща є другою після США країною у світі за рівнем підтримки України в умовах повномасштабної війни з рф. Варшава вже надала Києву допомоги на понад 3 мільярди доларів.
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв’ю «Укрінформу».
За його словами, йдеться про військову допомогу, паливно-мастильні матеріали, фінансову підтримку, гуманітарні вантажі, медичне обладнання та інші види допомоги.
Він підкреслив, що Польща не тільки прийняла найбільше українських біженців, а також створює належні умови для проживання вимушених переселенців всередині України.
Вже зараз понад дві тисячі житлових модулів надійшли з Польщі в Україну для побудови контейнерних містечок у Львові та Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях.
За словами посла, Агентство стратегічних резервів (RARS) уряду Польщі виділило Україні гуманітарної допомоги на суму понад 150 млн доларів.
Він зазначив, що Польща вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, та й всієї Європи в цілому. Тому Варшава буде підтримувати нас і надалі.
Польська зброя, яку ЗСУ отримує із самого початку війни, є дуже ефективною і цінною для наших воїнів на лінії фронту.
Посол додав, що польські гаубиці Krab, переносні зенітні установки Piorun, польські танки та дрони-камікадзе Warmate, що були передані на озброєння української армії, успішно знищують ворога на всіх напрямках.
Нагадаємо, що громадяни Польщі збирають кошти на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate та безпілотника Bayraktar. Їх планують передати українським військовим.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер