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Польща зацікавлена у наданні допомоги Україні та надала її вже на понад $3 млрд

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 202

 

Варшава вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, та й всієї Європи в цілому

Польща є другою після США країною у світі за рівнем підтримки України в умовах повномасштабної війни з рф. Варшава вже надала Києву допомоги на понад 3 мільярди доларів.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, йдеться про військову допомогу, паливно-мастильні матеріали, фінансову підтримку, гуманітарні вантажі, медичне обладнання та інші види допомоги.

Він підкреслив, що Польща не тільки прийняла найбільше українських біженців, а також створює належні умови для проживання вимушених переселенців всередині України.

Вже зараз понад дві тисячі житлових модулів надійшли з Польщі в Україну для побудови контейнерних містечок у Львові та Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях.

За словами посла, Агентство стратегічних резервів (RARS) уряду Польщі виділило Україні гуманітарної допомоги на суму понад 150 млн доларів.

- У Польщі для надання допомоги Україні мобілізувалося все суспільство. Тому ця сума ($3 млрд — ред.) не враховує гуманітарну допомогу, яку українські міста та села отримують від органів місцевого самоврядування та пересічних громадян із Польщі, — зауважив Зварич.

Він зазначив, що Польща вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, та й всієї Європи в цілому. Тому Варшава буде підтримувати нас і надалі.

Польська зброя, яку ЗСУ отримує із самого початку війни, є дуже ефективною і цінною для наших воїнів на лінії фронту.

- При врученні вірчих грамот я сказав президенту Польщі: польська зброя в українських руках є справжнім і реальним братерством зброї, про яке знатимуть наступні покоління обох народів. З нашої спільної історії ми пам’ятаємо 1920 рік, коли УНР разом з Польщею протистояли більшовицькій навалі. Ми тоді разом захистили Європу від більшовиків, і сьогодні також зможемо разом захистити Європу від російської агресії, - розповів Зварич.

Посол додав, що польські гаубиці Krab, переносні зенітні установки Piorun, польські танки та дрони-камікадзе Warmate, що були передані на озброєння української армії, успішно знищують ворога на всіх напрямках.

Нагадаємо, що громадяни Польщі збирають кошти на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate та безпілотника Bayraktar. Їх планують передати українським військовим.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Польща допомога ЗСУ зброя
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