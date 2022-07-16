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У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали від ракетного удару – загинуло 23 людини

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 87

 

Працівникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів трьох людей

Рятувальники ДСНС завершили роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці.

Про це повідомляє ДСНС України у Телеграм-каналі.

Нагадаємо, 14 липня по центру Вінниці був нанесений удар трьома російськими ракетами «Калібр».

- Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї, - йдеться в повідомленні.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.

- За даними департаменту охорони здоров’я ОВА внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано. У тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, - зазначають у ДСНС.

З врахуванням жінки, яка померла у лікарні, загальна кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці складає 24 особи.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: Вінниця ракетний удар ДСНС загиблі
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