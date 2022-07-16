У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали від ракетного удару – загинуло 23 людини

Рятувальники ДСНС завершили роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок російського ракетного обстрілу центру Вінниці.
Про це повідомляє ДСНС України у Телеграм-каналі.
Нагадаємо, 14 липня по центру Вінниці був нанесений удар трьома російськими ракетами «Калібр».
Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.
З врахуванням жінки, яка померла у лікарні, загальна кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці складає 24 особи.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер