Лісові масиви Кременчуцького району посилено патрулює лісова охорона

Вчора, 22:03 Переглядів: 197

Територію лісових масивів у Кременчуцькому районі посилено патрулюють підрозділи працівників лісового господарства. Пов’язано це з 5-м, найвищим, класом пожежної небезпеки в Полтавській області.

Як повідомили сьогодні в державному підприємстві «Кременчуцьке лісове господарство», минулими вихідними лісова охорона здійснила чотири таких рейди.

Під час патрулювань у лісових масивах Кременчуцького району людей таки виявили. Хоча напередодні вихідних Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадувало, що під час 5 класу пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану відвідувати ліси на території області категорично заборонено.

Додамо, що через масштабне російське вторгнення в Україну з 25 березня Рада оборони Полтавської області ухвалила рішення заборонили ходити в ліс до кінця військового стану.