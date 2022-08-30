У Кременчуці збирають допомогу для мешканців Харківщини, які живуть під обстрілами

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 331

Допомогу можна приносити до Видавничого дому Приватна газета або школи №12

Для мешканців Харківської області, які знаходяться у зоні бойових дій, у Кременчуці збирають допомогу. Волонтерка Марина Пилипенко збирається до людей на Харківський напрямок, Барвінкове та прилеглі села. Потрібно зібрати та відвезти 1000 продуктових наборів людям, які їх дуже потребують.

Необхідно з продуктів харчування:

Борошно

Цукор

Крупи

Олія

Печево

Консерви

Будемо дуже вдячні за допомогу від підприємств міста та небайдужих кременчужан.

Привозити можна в школу 12 або в Приватну газету (Шевченка 50а). Уточнити інформацію можна у Марини Пилипенко. 0980619183.