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Освіта, Україна, Світ

Абітурієнти отримали рекомендації для зарахування на бюджет

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 285

 

Саме зарахування відбудеться 5 вересня

Від 29 серпня в електронних кабінетах вступників на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до вишів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Загалом ці рекомендації отримали понад 67 тис. людей для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. На розподіл місць вплинуло державне та регіональне замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18.00 2 вересня подати документи до університетів. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

У МОН оприлюднили список документів для подачі на бюджет:

  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • 4 кольорові фото 3х4;
  • підписана приймальною комісією роздрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
  • інші документи, що передбачені правилами прийому конкретного закладу.

Подати документи можна онлайн, надіславши копії. Їх треба завірити електронним підписом. Оригінали паперових документів необхідно подати впродовж 3 місяців від початку навчання. 

Якщо вступник не отримав рекомендацію на бюджет, то його заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Не пізніше ніж 19 вересня буде переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів людей, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ua.depositphotos.com
Теги: вступна кампанія вузы бюджет
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