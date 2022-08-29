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Кременчук, Гроші

На Свіштовському кладовищі вкладуть тротуарну плитку  за 423 тисяч гривень

Сьогодні, 20:27 Переглядів: 243

 Спецкомбінат ритуальних послуг планує укласти договір зі своїм звичним підрядником на укладання ФЕМ-плитки у Меморіальному секторі для почесних поховань

На Свіштовському кладовищі планують провести поточний ремонт Меморіального сектора для почесних поховань, учасників бойових дій (сектор 1В).

Відповідне оголошення про проведення спрощеної системи закупівлі оголосило КП «Спецкомбінат ритуальних послуг» 19 серпня. 29 серпня КП «СКРП» оголосило про намір укласти договір з ФОП Володимир Дробязко. Його ціна складе 423,1 тис. гривень. 

Згідно з технічним завданням, переможець повинен вкласти ФЕМ-плитку (450 кв. метрів - площадка, а також доріжки та бордюри). Роботи мають бути виконані до 21 листопада 2022 року. 

ФОП Володимир Дробязко - не новий підрядник для КП «СКРП». Так, з 2020 року цей ФОП та КП вже уклали 8 договорів без урахування нинішнього на 1,12 млн гривень. Із виконкомом Омельницької сільради Володимир Дробязко уклав 9 договорів на 1,3 млн гривень. Ще ФОП співпрацював із відділами та управліннями Кременчуцької міської ради. Загальна сума укладених Володимиром Дробязко договорів склала 4,7 млн гривень.

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Зазначимо також, що 19 серпня депутати Кременчуцької  міськради також внесли зміни до Програми утримання кладовищ, збільшивши видатки для КП «СКРП» у 2022 році на 385,4 тис. гривень.

Таким чином загальний обсяг витрат на утримання міських кладовищ та утримання КП «СКРП» у 2022 році складе 45,6 млн гривень. 

Кременчужани знову скаржаться на хащі на Свіштовському кладовищі


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Автор: Олеся Данилова
Теги: Свіштовське кладовище меморіальний сектор СКРП закупівлі
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