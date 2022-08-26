Кременчужани знову скаржаться на хащі на Свіштовському кладовищі

Кременчужанин Валерій до редакції «Телеграфа» знову надіслав фотографії зі Свіштовського кладовища, зроблені 26 серпня. На фото - зарості некошеної амброзії.
Ми запитали у заступника міського голови Кременчука з комунальних питань Івана Москалика, коли востаннє косили траву. Він відповів - у понеділок-вівторок (22-23 серпня - ред.). Та пообіцяв, що доріжки на кладовищі докосять. Він порадив рідним померлих доглядати за могилами.
Нагадаємо, згідно з Програмою утримання кладовищ Кременчуцької громади на 2022-2024 роки на утримання міських цвинтарів у належному санітарному стані, у тому числі покіс трави, у 2022 році передбачено 9,2 млн гривень.
Кременчужани скаржаться на «хащі» на Свиштовському кладовищі
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер