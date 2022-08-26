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Кременчук

У Кременчуцькому районі завершені жнива ранніх зернових - зібрали 326 тисяч тон

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 129

 

Врожайність ранніх зернових, зважаючи на умови збору врожаю, задовільні

На Кременчучині завершений збір врожаю ранніх зернових. Збіжжя обмолочено на 101 392 га. Усього зібрано зернових – понад 326 тис тонн, а ріпаку – майже 24 тис тонн.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, врожайність ранніх зернових, зважаючи на воєнний стан, погодні умови та проблеми з пальним, в цілому задовільна.

Аграрії Кременчуцького району намолотили 260 тис тон пшениці, 53 тис тонн ячменя, 25 тис тонн гороху та 9,5 тонн жита.

Середня врожайність ранніх зернових становить:

  • пшениці – 37,8 ц/га (минулого року – 47,5 ц/га);
  • жита – 29,8 ц/га (41,9 ц/га);
  • ячменя  – 33,8 ц/га (56,2 ц/га);
  • ріпаку – 24,8 ц/га (28,6 ц/га);
  • гороху – 24,9 ц/га (35 ц/га).

Нагадаємо, на Полтавщині аграрії завершили жнива. Як повідомляє Полтавська ОВА, всього намолотили 1,5 млн тонн зерна, з них 1,1 млн тонн - пшениці. 
 

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Автор: Віктор Крук
Теги: жнива Кременчуцький район врожай
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