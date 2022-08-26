У Кременчуці автомобіль ВАЗ-2107 зіткнувся з електровелосипедом, водій якого отримав травму

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Дорожьо-транспортна пригода сталася у Крюківському районі Кременчука 26 серпня, близько 8.30. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2107, під керуванням 60-річного водія на перехресті вулиць зіткнувся із електровелосипедом, яким керував 31-річний кременчужанин. Унаслідок зіткнення водій електровелосипеду отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство, - йдеться у повідомленні.