У Кременчуці автомобіль ВАЗ-2107 зіткнувся з електровелосипедом, водій якого отримав травму

Дорожьо-транспортна пригода сталася у Крюківському районі Кременчука 26 серпня, близько 8.30. За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2107, під керуванням 60-річного водія на перехресті вулиць зіткнувся із електровелосипедом, яким керував 31-річний кременчужанин. Унаслідок зіткнення водій електровелосипеду отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер