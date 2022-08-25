Кременчужан запрошують на тренінг із домедичної допомоги

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 79

27 серпня кременчужан запрошують на тренінг з домедичної допомоги. Його проводитиме інструктор та волонтер Роман Бутрімов.

На заняттях буде теорія та практичне відпрацювання, алгоритм дій. Можна буде відпрацювати навички:

тиснуча пов‘язка;

імпровізований джгут;

джгут Есмарха;

турнікет по типу САТ;

тампонування рани.

Із собою мати:

2 пари гумових рукавичок

Косинка або шарф

Столова ложка

Нотатник та ручка

Обов’язково - пара чистих шкарпеток!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Приміщення - у центрі міста.

Участь - за попереднім записом, пишіть у Viber Роману - тел. 097-716-47-85 (прізвище, ім'я та та номер телефону).

Кількість місць обмежена! Участь безкоштовна, донати - вітаються!

Коли: 27 серпня, 11.00.

Тривалість заходу 2-2,5 години.