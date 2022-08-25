Кременчужан запрошують на тренінг із домедичної допомоги

27 серпня кременчужан запрошують на тренінг з домедичної допомоги. Його проводитиме інструктор та волонтер Роман Бутрімов.
На заняттях буде теорія та практичне відпрацювання, алгоритм дій. Можна буде відпрацювати навички:
Із собою мати:
Обов’язково - пара чистих шкарпеток!!! Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Приміщення - у центрі міста.
Участь - за попереднім записом, пишіть у Viber Роману - тел. 097-716-47-85 (прізвище, ім'я та та номер телефону).
Кількість місць обмежена! Участь безкоштовна, донати - вітаються!
Коли: 27 серпня, 11.00.
Тривалість заходу 2-2,5 години.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер