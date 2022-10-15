14 жовтня COVID-19 діагностували у 62 кременчужан, від хвороби одужало 139 людей

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14 жовтня у Кременчуці COVID-19 виявили у 62 осіб, повідомляє мерія.

Захворіли 31 жінка віком від 23 до 79 років, 28 чоловіків віком від 20 до 75 років та три дитини віком від 2 до 17 років. 59 з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, троє – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з COVID-19 знаходиться 37 пацієнтів. За минулу добу одужало 139 людей. Випадків смерті у місті вчора не було.

Загалом у Кременчуці нараховують 25 866 інфікованих, одужало 24 456, померло 725.