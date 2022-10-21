Окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі мінують шлюзи та опори

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 272

Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані «КамАЗи» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

— На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону, — йдеться у повідомлення ГУР Міноборони.