Окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і наразі мінують шлюзи та опори

Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані «КамАЗи» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер