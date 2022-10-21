Повітряна тривога та оновлений рекорд: футболісти «Кремінь» та «Кремінь-2» зіграли в один день

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 334

Сьогодні, 21 жовтня, футбольні клуби «Кремінь» зіграли у Першій та Другій лізі. «Кремінь-2» вдома приймав одеську «Реал Фарму», яка приїхала до Кременчука потягом.

Одесити наприкінці першого тайму відкрили рахунок з пенальті, а вже після перерви змогли тричі поразити ворота молодого голкіпера Станіслава Оксененка.

«Кремінь-2» - «Реал Фарма» - 0:4

Голи: Барсуков 44 (пенальті), 65, Руднєв, 62 (автогол), Дмитрієв, 75

«Кремінь-2» (стартовий склад): Оксененко, Кур'яков. Сидоренко, Ульянко, Руднєв, Жданович, Кучеренко (к), Покась, Пилипенко, П'ятибрат, Стецюк. Запасні: Іванов, Пічарєв, Гонтар, Ковальов, Горобець, Курило, Безлинський,, Куплівачук. Головний тренер: Юрій Чумак

«Реал Фарма» (стартовий склад): Стародубець. Ігуменов, Ладика,

Ратушняк, Дмитрієв, Фабер, А.Лиховидов (к), Тимошевський, Вареник, Барсуков. Запасні: Попов, Платунов, Мячик, Гранчар, Кошкін, М.Лиховидов. Головний тренер: Юрій Куліш

«Кремінь-2» тримався практично до самої перерви, чим нагадав перебіг матчу з Чайкою. Проте другого поспіль дива не сталося, і коли удар Вареника прийшовся в захисника, а Фабер біля воротарського майданчика готовий був добивати, його збив Руднєв. Сергій Барсуков сильно пробив у лівий від оборонця кут, і хоча Оксененко гадав, врятувати не зміг ‒ 0:1 на 44-й хвилині.

Другий тайм певний час тримав інтригу, проте Реал Фарма все ж зламав супротив суперників і перевернув гру на свою користь. Ледве Кремінь-2 відбився після удару активного Фабера, як повторна подача з лівого флангу призвела до взяття воріт. І це був автогол Ілля Руднєв, випереджаючи Фабера, головою пробив по власних воротах – 0:2. А через три хвилини все той же лівий фланг згенерував і третій гол. Вареник підключив Дмитрієва, який вдруге поспіль закрутив правою ногою в карний майданчик. Цього разу Сергій Барсуков дезорієнтував воротаря ледь помітним кивком голови – 0:3.

Граючи по рахунку, Реал Фарма спокійно дограв цей виїзд. Щобільше, встиг покращити собі різницю м’ячів. Попов у центрі поля протягнув м’яча й підключив на правому напівфланзі Дмитрієва, і Герман прицільним ударом у дев’ятку зняв усі питання по цьому матчі та своїй ролі в ньому – 0:4. Ось вам і Реал Фарма – на старті сезону гол був для нього за щастя, тепер же набрали форму ті, хто повернувся в команду й професіональний футбол в цілому, і рвуть собі менш досвідчених чи менш зіграних суперників.

Цікаво, що в цьому матчі президент «Реал Фарми» Микола Лиховидов оновив рекорд всіх часів чемпіонату України. Одягнувши капітанську пов'язку у другому таймі Лиховидов оновив власний рекорд найстаршого футболіста України.

Одразу після завершення матчу «Кремінь-2» «Кремінь» в Умані розпочав гру зі «Скоруком». Нагадаємо, що попередній тур із «Металургом» кременчужани пропустили через масований обстріл Запоріжжя.

«Скорук» - «Кремінь»

«Скорук» (стартовий склад): Варцаба, Малиш, Пасічник, Сухар, Заєць, Плахтир, Шаповалов, Разуваєв, Шмигельський, Перебора, Мішуренко. Запасні: Осадчук, Бейер, Боженар, Клименко, Лаптєв, Цуркан, Приземлін, Коцюмака. Головний тренер: Олександр Степанов

«Кремінь» (стартовий склад): Музичка, Пилипенко, Агапов, Азізов, Сидоренко, Панчишин, Фальковський, Матвєєв, Савіцький, Галоян, Вівдич. Запасні: Єрмолов, Аркуша, Молько, Кальчук, Товкач, Лісняк, Бондар, Куць. Головний тренер: Роман Локтіонов

Кременчужани активно увійшли в гру й до перерви команди здійснили гольову перестрілку - 2:2. На початку другого тайму Мішуренко вивів команду вперед. Далі матч перервала повітряна тривога.