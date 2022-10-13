На відновлення будинків у Чечелевому після ракетної атаки потрібно щонайменше 5 млн гривень

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 509

Збитки, завдані прильотом ракети в Чечелевому, попередньо оцінили в 5 млн гривень. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час сьогоднішнього брифінгу, таку суму озвучила голова Кам'янопотоківської громади, до якої входить Чечелеве. Збитки рахувала спеціально створена комісія.

За його даними, у бюджеті громади є близько 1 млн гривень, Кременчуцька РВА звернулася до області щодо виділення 4 млн грн з обласного резервного фонду.

— На мою думку, цих грошей має вистачити. Проте це — надзвичайна подія, тому з обласного бюджету ми готові виділяти стільки, скільки потрібно, — сказав Лунін.

Нагадаємо, внаслідок атаки російської армії зруйновано 64 будинки, у яких проживала 441 людина. Троє людей постраждали.

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