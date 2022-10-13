У росії хочуть офіційно запровадити «дисбати» та направляти «зеків» на війну проти України

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 262

За лекалами Сталіна – після створення «загороджувальних загонів» в росії згадали про досвід використання на фронті «дисбатів»

У рф заговорили про «гуманізацію кримінального законодавства» з метою легально відправляти на війну в Україну кримінальних злочинців. А тим з них, хто проявить «мужність та героїзм», обіцяють помилування.

Нічого нового в сучасній росії придумати не можуть – усе там йде за сталінськими порядками. Після створення «загороджувальних загонів» з «кадирівців» та використання їх для зупинки своїх відступаючих військ у рф згадали про досвід використання радянськими військами на фронті під час Другої світової війни «дисбатів». Як і за сталінських часів ув’язненні за політичними статтями на фронт відправлятися не будуть, бо «ненадійні».

Рада федерації рф розробила законопроєкт, який дозволить засудженим росіянам замість в'язниці вирушати на війну проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. Такий закон вважають потрібним для рф та планують ухвалити його під гаслами «гуманізації», оскільки він «відповідає інтересам безпеки країни та принципам гуманізації кримінального законодавства».

Кримінальний кодекс рф хочуть доповнити статтею 82.2, після чого засуджені зможуть отримати відстрочку від покарання у разі згоди брати участь у бойових діях.

Співавтор законопроєкту, сенатор від Криму Ольга Ковітіді пояснила, що на війні карні злочинці зможуть заробити помилування. Для цього потрібно виявити «мужність і героїзм» або хоча б сумлінно виконувати свої обов'язки, «довівши виправлення».

Втім, розраховувати на заміну в'язниці участю у війні не зможуть кілька категорій засуджених. Запропонована нова стаття кримінального кодексу не поширюватиметься на опонентів чинної влади, а саме на осіб, засуджених за:

заклики чи участь у масових заворушеннях;

порушення правил проведення мітингів;

громадські події з дискредитації зс рф;

пропагування нацистської символіки;

заклики до санкцій проти рф;

поширення свідомо неправдивої інформації про використання зс рф.

Ковітіді вважає, що законопроєкт також усуне прогалину в законодавстві, пов'язану з оголошеною мобілізацією. За її словами, зараз росіяни, які відбувають покарання у вигляді виправних чи примусових робіт, а також засуджені до обмеження волі, «по суті, користуються відстрочкою від призову на військову службу за мобілізацією».

За офіційними даними, станом на 1 вересня 2022 року кількість ув'язнених у рф становила 463 964 особи.

З серпня керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин активно вербує карних злочинців на війну проти України. Він обіцяє їм помилування після пів року участі у боях, чесно зізнаючись, що виживуть далеко не всі. З юридичної точки зору така обіцянка викликала питання, оскільки помилування в росії можливе лише після підписання відповідного указу президентом країни.