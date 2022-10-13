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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині жінка півтора року обкрадала пенсіонерку, перераховуючи кошти з її картки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 467

 

Поліція встановила, що загальна сума завданих потерпілій збитків становить понад 25 тисяч грн — жінці загрожує до 8 років позбавлення волі

Працівники сектору поліцейської діяльності №1 (смт Оржиця) Лубенського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, задокументували 15 фактів крадіжки з банківської картки пенсіонерки.

До вчинення кримінальних правопорушень виявилась причетною 30-річна місцева мешканка. Фігурантці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, підозрювана упродовж майже півтора року систематично викрадала з банківської карти 78-річної жительки одного із сіл Новооржицької тергромади Лубенського району грошові кошти. 

— У процесі досудового розслідування нами встановлено, що загальна сума завданих потерпілій збитків становить понад 25 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що 30-річна місцева жінка, під приводом здійснення телефонного дзвінка, брала у потерпілої мобільний телефон та, за допомогою набору необхідної комбінації, перераховувала гроші з картки пенсіонерки на свою банківську картку. Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано слідчим суддею Хорольського районного суду запобіжний захід – домашній арешт, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчими сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Оржиця), під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень відкритих за ч. 1 (Крадіжка), 2 (Крадіжка, вчинена повторно) та 4 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ст. 185 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини крадіжка банківська картка смартфон
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