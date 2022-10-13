У Пирятині загинув чоловік: поліція встановлює обставини та висуває версію отруєння чадним газом

Сьогодні, 13 жовтня, близько 7.40 до відділення №1 (м.Пирятин) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть 35-річного місцевого мешканця. поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Отримавши повідомлення про смерть людини, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. У ході огляду житлового будинку слідчі виявили тіло 35-річного місцевого чоловіка без ознак життя. Одна із версій смерті чоловіка – ймовірне отруєння чадним газом. Для остаточного встановлення причини смерті тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.
За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.
Шановні громадяни!
Закликаємо суворо дотримуватися правил експлуатації електроприладів та нагрівальних пристроїв, а також виключити факти використання несправних чи саморобних приладів, бо це може призвести до пожежі та загибелі людей. Також рекомендуємо ретельно обстежити пічне та газове опалення з метою безпечного їх використання.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер