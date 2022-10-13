14 жовтня у галереї відкриється виставка «Під Покровою. Захисникам України присвячується»

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 226

Кременчужан та гостей міста запрошують на всеукраїнську виставку «Під Покровою. Захисникам України присвячується», про це сповістила мерія.

До виставки долучились 30 митців з Кременчука, Горішніх Плавнів, Козельщини, Полтави та Харкова.

Відкриття відбудеться 14 жовтня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї на вулиці Коцюбинського, 4. Виставка діятиме до 13 листопада.