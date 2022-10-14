З бюджету Кременчука виділили 200 тисяч на допомогу мешканцям Чечелевого

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 292

Депутати Кременчуцької міськради дозволили виділити 200 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги мешканцям Чечелевого, будинки яких зазнали найбільших руйнувань внаслідок влучення ворожої ракети 10 жовтня. Відповідне рішення виконкому затверджено сесією мііськради. Документ є в розпорядження редакції.

Кошти на відповідні виплати перерахують Департаменту соціального захисту населення.

Зазначимо, що в обласній та районній військових адміністрацій доволі скептично поставились до ідеї міського голови Малецького допомогти мешканцям Чечелевого. Мовляв, міжбюджетні трансферти заборонені, це буде порушенням закону. За словами начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, «по Чечелевому почались політичні процеси».

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Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік каже, що кременчуцька тергромада може допомогти тільки тим мешканцям Чечелевого, які прописані у Кременчуці. Надати допомогу іншим не членам своєї громади буде порушенням бюджетного законодавства. Він зазначив, що сьогодні буде відкрито благодійний рахунок Кам'янопотоківської громади (до якої належить Чечелеве) для допомоги — на нього можна буде перерахувати гроші.

Нагадаємо, на відновлення будинків у Чечелевому після ракетної атаки потрібно щонайменше 5 млн гривень. 1 млн гривень готова виділити Кам'янопотоківська громада, інші кошти надійдуть з обласного бюджету.