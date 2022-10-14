Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Гроші

З бюджету Кременчука виділили 200 тисяч на допомогу мешканцям Чечелевого

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 292

 Гроші знайшли в стабілізаційному фонді

Депутати Кременчуцької міськради дозволили виділити 200 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги мешканцям Чечелевого, будинки яких зазнали найбільших руйнувань внаслідок влучення ворожої ракети 10 жовтня.  Відповідне рішення виконкому затверджено сесією мііськради. Документ є в розпорядження редакції. 

Кошти на відповідні виплати перерахують Департаменту соціального захисту населення. 

Зазначимо, що в обласній та районній військових адміністрацій доволі скептично поставились до ідеї міського голови Малецького допомогти мешканцям Чечелевого. Мовляв, міжбюджетні трансферти заборонені, це буде порушенням закону. За словами начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, «по Чечелевому почались політичні процеси». 

Жінка показала, як виглядає її будинок під Кременчуком після влучання уламків ракети

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік каже, що кременчуцька тергромада може допомогти тільки тим мешканцям Чечелевого, які прописані у Кременчуці. Надати допомогу іншим не членам своєї громади  буде порушенням бюджетного законодавства. Він зазначив, що сьогодні буде відкрито благодійний рахунок Кам'янопотоківської громади (до якої належить Чечелеве) для допомоги — на нього  можна буде перерахувати гроші.

Нагадаємо, на відновлення будинків у Чечелевому після ракетної атаки потрібно щонайменше 5 млн гривень. 1 млн гривень готова виділити Кам'янопотоківська громада, інші кошти надійдуть з обласного бюджету.

 

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: Чечелеве ракетний удар домедична допомога сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх