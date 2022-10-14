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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині загинув 4-річний хлопчик – придавило причепом

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 1 369

 

Трагедія сталася в одному із сіл Кобеляцької громади

14 жовтня в одному із сіл Кобеляцької громади загинув 4-річний хлопчик. Як сповістило Полтавське районне управління поліції, повідомлення про смерть надійшло до відділення №2 (м. Кобеляки) близько 11.00 від медиків.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Оглянувши господарство, поліцейські знайшли 4-річного хлопчика без ознак життя. Дитину, ймовірно, придавило автомобільним причепом, який знаходився на подвір’ї без автомобіля. Для встановлення точної причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу.

Наразі обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.

Поліція закликає дорослих ретельніше контролювати дозвілля дітей, особливо малолітніх. Не залишайте їх без нагляду, забезпечте їм безпечне перебування вдома та на вулиці. Приділяйте їм більше уваги, навчайте правилам безпеки у побуті. Пам’ятайте, що за безпеку дітей відповідальні дорослі. Бережіть себе та тих, хто поруч!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дитина смерть прицеп
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