На Полтавщині 10-річну дівчинку уразило струмом на залізничному вагоні

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 253

Вчора, 12 жовтня, о 12.28 у с. Покровському Решетилівської громади на залізничній станції «Решетилівка» 10-річна дівчинка залізла на залізничний вагон, де її уразило електричним струмом. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.

До дитячої міської клінічної лікарні Полтави дитину ушпиталили з термічними опіками тіла 1-2 ступенів (60%). Її стан – тяжкий.