На Полтавщині 10-річну дівчинку уразило струмом на залізничному вагоні

Вчора, 12 жовтня, о 12.28 у с. Покровському Решетилівської громади на залізничній станції «Решетилівка» 10-річна дівчинка залізла на залізничний вагон, де її уразило електричним струмом. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.
До дитячої міської клінічної лікарні Полтави дитину ушпиталили з термічними опіками тіла 1-2 ступенів (60%). Її стан – тяжкий.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер