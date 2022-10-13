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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує 69-річного Володимира Петрова, який зник 10 жовтня

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 131

 

Чоловік пішов з місця проживання у Полтаві й назад не повернувся

Поліцейськими Полтавського районного управління поліції розшукується безвісно зниклий Петров Володимир Павлович, 1953 року народження. Відомо, що чоловік 10 жовтня пішов з місця проживання в Полтаві та до дому не повернувся.

Прикмети чоловіка: на вигляд близько 60 років, середньої тіло будови, очі карі, волосся з сивиною, зріст 160-165 см, на лобі є шрам. 

Був одягнений у спортивні штани чорного кольору, чорну куртку, сіру кофту спортивну із полосою в області грудної клітини, чорні кросівки. При собі документів, телефону та інших речей не мав.

- Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до поліції Полтави за телефонами: (095) 917-00-73, (066) 495-60-99 або 102 – йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини безвісти зникла розшук
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