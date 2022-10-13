Поліція Полтавщини розшукує 69-річного Володимира Петрова, який зник 10 жовтня

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Чоловік пішов з місця проживання у Полтаві й назад не повернувся

Поліцейськими Полтавського районного управління поліції розшукується безвісно зниклий Петров Володимир Павлович, 1953 року народження. Відомо, що чоловік 10 жовтня пішов з місця проживання в Полтаві та до дому не повернувся.

Прикмети чоловіка: на вигляд близько 60 років, середньої тіло будови, очі карі, волосся з сивиною, зріст 160-165 см, на лобі є шрам.

Був одягнений у спортивні штани чорного кольору, чорну куртку, сіру кофту спортивну із полосою в області грудної клітини, чорні кросівки. При собі документів, телефону та інших речей не мав.