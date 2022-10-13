У 15 школах Кременчуцької громади облаштують найпростіші укриття за 7,5 мільйонів

У Кременчуцькій міській територіальній громаді для облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти зі стабілізаційного фонду міського бюджету виділили 7,516 млн грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
За ці кошти передбачається ремонт з облаштування найпростіших укриттів у 15 закладах загальної середньої освіти. Роботи проводитимуться в 3 черги.
Варто зауважити, що до завершення реалізації даного проєкту, відповідно до рішення Кременчуцької міської ради від 22.08.2022 р., для учнів організована дистанційна форма навчання.
Раніше ми писали, що на облаштування укриттів у школах Кременчука з бюджету виділили ще 2,09 млн гривень.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер