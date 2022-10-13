У 15 школах Кременчуцької громади облаштують найпростіші укриття за 7,5 мільйонів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 98

У Кременчуцькій міській територіальній громаді для облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти зі стабілізаційного фонду міського бюджету виділили 7,516 млн грн. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

За ці кошти передбачається ремонт з облаштування найпростіших укриттів у 15 закладах загальної середньої освіти. Роботи проводитимуться в 3 черги.

— Наразі проходить уточнення робочих кошторисів, закупівля будівельних матеріалів, — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що до завершення реалізації даного проєкту, відповідно до рішення Кременчуцької міської ради від 22.08.2022 р., для учнів організована дистанційна форма навчання.

Раніше ми писали, що на облаштування укриттів у школах Кременчука з бюджету виділили ще 2,09 млн гривень.