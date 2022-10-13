У Шишацькій громаді Полтавщини повідомляють про падіння військового літака

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 246

Про падіння військового літака під час розмови з журналістами «Полтавської Хвилі» повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Попередньо відомо, що постраждалих серед цивільного населення немає.

Як пише видання, наразі мережею шириться кілька версій. За однією з них відбулось помилкове збиття літака власною ППО. За іншою — пілоти намагались збити ворожу ракету, але через те, що підлетіли надто близько, здетонував і сам літак.

За інформацією «Полтавської Хвилі», пілоти встигли скинути резервуари з пальним, що дало змогу уникнути великої кількості жертв. Пілоти встигли катапультуватись.