КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 600

Внаслідок удару 23 листопада у Кременчуці зникли світло, вода та опалення. Єдиними джерелами енергії на час блекауту стали генератори. Стало очевидно, що у місті їх недостатньо. До пунктів незламності шикувалися величезні черги. У соцмережах люди з подивом писали, що ці прилади належать приватному бізнесу. Зрозуміло, що за бюджетні кошти, генератори для потреб громади треба було купувати навіть не сьогодні, а вчора, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Адже завжди надійніше мати своє, ніж просити у доброго сусіди.

Ми проаналізували закупівлі генераторів у місті. На початку війни вони були поодинокими, активізувалися вже зараз. Зауважимо, що в умовах воєнного стану генератори як товари для потреб оборони уряд дозволив купувати напряму, тобто без тендерів. Завдяки цьому закупівлі проходять швидше.

Але не завжди в таких умовах замовники купують товар за адекватною ціною.

Трохи фізики У Prozorro, у технічних описах генераторів, зустрічаються дві величини виміру потужності генераторів: кВА та кВт (більш зрозуміле нам як побутовим споживачам електроенергії). Пояснимо, як корелюються ці величини. Це важливо, щоб порівнювати ціни на генератори однієї потужності. кВА — повна потужність системи;

— повна потужність системи; кВт — фактична потужність системи, з поправкою на коефіцієнт (адже система не ідеальна, і корисна дія зазвичай складає не 100%, частина потужності втрачається). Коефіцієнт потужності вказується у документації на генератор. Найчастіше він дорівнює 0,8. Тобто якщо ми говоримо, наприклад, про генератор 150 кВА, то його фактична потужність це 120 кВт.

КТУ замовило у свого улюбленця з переплатою понад 300 тис. грн

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» про генератори подбало у квітні. Але процедура пройшла без торгів і без економії. Договір на постачання двох генераторів різної потужності укладений напряму з ФОПом Солуяном. Ціна договору складає 962,2 тис. грн.

Генераторна установка потужністю 50 кВА (з двигуном IVECO), відповідно до умов договору коштує 825 тис. грн.

Генераторна установка меншої потужності (7,8 кВА з двигуном HONDA) коштує 137,2 тис. грн.

Ми звернули увагу на ціну більш потужної установки. На жаль, у специфікації до договору мало параметрів, коефіцієнт потужності не вказаний. Але на сайті одного з гуртових постачальників генераторів моделі, вказаної у документації – FDG 50 І з двигуном IVECO — ми довідалися, що 50 кВА — це 40 кВт (фактичної потужності). Ціна на товар не вказана, зрозуміло, що вона змінюється від попиту, коливання курсу валюти час війни. Але чи є сума у контракті КТУ адекватною?

Телефонуємо великому постачальнику генераторів. За нашою легендою, для невеликого виробництва, шукаємо прилад потужністю 50 кВА (40 кВт), цікавить модель FDG 50 І, запитуємо про ціну. Нам відповідають, що генераторів цієї моделі на даний час немає в наявності та найближчим часом не буде. У розмові ми повідомляємо, що інша фірма пропонує нам ту модель, яка нас цікавить, за 825 тисяч, але ми хочемо з’ясувати, наскільки адекватна ціна? У якому ціновому діапазоні шукати прилад даної потужності? Нам пропонують варіанти. Кажуть, що ціна генератора від іспанського виробника потужністю 51-56 кВт у січні складе 17 тисяч євро. Ціна перераховується на гривні на момент поставки.

- Те, що вам запропонували, це вже 20 тисяч євро, трошки перебор, – каже нам консультант.

У Prozorro пошукали закупівлі генераторів на 50 кВА (або 40 кВт). Борщагівська сільрада Бучанського району нещодавно замовила генератор такої потужності за 485 тисяч гривень.

Миколаївська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» замовила аналогічний генератор за 504,7 тис. грн.

Отже, за нашими підрахунками, КТУ замовило генератор з переплатою щонайменше 120 тис. грн. А якщо брати аналогічні контракти в Prozorro, то переплата складає понад 300 тис. грн.

Повернемося до Кременчука. 18 жовтня комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька» уклала угоду на постачання дизельної електростанції потужністю 150 кВА за ціною 788 тис. грн. Як бачимо, потужність утричі більша за ту, що замовило КТУ, але ціна навіть менша. Наразі нашу версію про завищення ціни на контракті з ФОП Солуян фактично підтверджує і сам замовник — тролейбусне управління. Нещодавно воно уклало інший контракт на постачання генератора потужністю 140 кВт з ТОВ «Естар Україна». Ціна товару при цьому склала 720 тис. грн. Тобто КТУ замовило 140 кВт потужності за ціною меншою, ніж купило раніше 40 кВт.

Як же так трапилося? Річ у тім, що контракт з ТОВ «Естар Україна» (дилером турецької компанії «Естар») укладений за результатами спрощеної закупівлі — конкурентної процедури. На відміну від відкритих торгів, вона може відбутися й з одним учасником, але передбачає можливість аукціону, складання замовником тендерної документації, тобто чіткі правила та вимоги.

Натомість невигідна ціна — результат прямого договору КТУ з улюбленим постачальником. ФОП Солуян Володимир Олександрович співпрацює з тролейбусним управлінням три роки. Постачає обладнання, запчастини, шини, комплектуючі для ремонту, і навіть надавав послуги з ремонту тролейбусів. За всі роки сума його договорів з КТУ склала понад 9 млн грн. Характерно, що інших контрактів з державними замовниками він не має.

КП «Теплоенерго» та космічна ціна

Комунальне підприємство «Теплоенерго» 1 грудня уклало угоду з ФОПом Жуковим на постачання п’яти генераторів. Загальна сума контракту — 2 млн 456,7 тис. грн. Ось які генератори замовило підприємство:

Генератор дизельний 3х фазний турбо 40 KVA/32 KW VITOLUX з водяним охолодженням і повною автоматизацією — 3 шт.;

Генератор дизельний 3х фазний турбо 46 KVA/37 KW VITOLUX з водяним охолодженням і повною автоматизацією — 1 шт.;

Генератор дизельний 3х фазний 33 KVA/26 KW VITOLUX двигун за технологією MITSUBISHI FUSO — 1 шт.

Ми подивилися, скільки коштують моделі генераторів болгарського бренду Vitolux, які замовило КП «Теплоенерго» на його батьківщині, та перевели ціни з левів на гривні за 1 лв = 20 грн. Ось порівняльна таблиця





Модель Ціна від виробника, грн Ціна в договорі КП «Теплоенерго», грн Різниця, грн 40 KVA/32 KW VITOLUX 276 000 482 260 206 260 46 KVA/37 KW VITOLUX 266 000 494 650 228 650 33 KVA/26 KW VITOLUX 386 000 515 300 127 300





Різниця в ціні на п’яти генераторах склала майже мільйон гривень. Але це без транспортних витрат на доставку з Болгарії. Вага генераторів, які купило «Теплоенерго» майже — 5,5 тонн. Ми попросили волонтера, які доправляє схожі за габаритами та масою вантажі, приблизно порахувати вартість доставки фурою. За його підрахунками, доставка обійдеться приблизно у 100 тисяч гривень (1 євро за кілометр, разом з витратами на 7 днів поїздки враховуючи час очікування на митниці).

На час закупівлі «Теплоенерго» мито за генератори на кордоні уряд вже скасував. Ми розуміємо, що можливі додаткові витрати: коливання курсу валют, подвійна конвертація (з гривень у євро та потім у болгарські леви), страховка, додаткові логістичні витрати, адже під час війни все нестабільно. Та навіть якщо помножити витрати на два, майже 800 тисяч гривень «зверху» ціни генераторів виглядає космічною сумою.

Ми також подивилися свіжу закупівлю генераторів аналогічної потужності у Prozorro. Виконком Кам’янець-Подільської міської ради за результатами процедури відкритих торгів з особливостями уклав контракт одразу на 14 генераторів різної потужності. Один генератор турецького виробництва на 32 кВт обійшовся замовнику в 387 тис. грн (майже на 100 тис. грн дешевше, ніж аналогічний для кременчуцького «Теплоенерго»).

Чому ж КП «Теплоенерго» звернулося до ФОПа, а не до профільного підприємства чи офіційного дилера? ФОП Жуков Роман Юрійович, на перший погляд, новий постачальник КП «Теплоенерго». До 2022 року не мав бюджетних контрактів, а поставка генераторів цьому комунальному підприємству була його дебютом з держзакупівлях. Але це лише на перший погляд. За даними аналітичної системи YouControl, Жуков Роман Юрійович є засновником ТОВ «Інтер’єр плюс С», яка у 2018 році постачала обладнання комунальним підприємствам Кременчука, у тому числі й «Теплоенерго». Крім цього, до 2018 року він керував та був засновником МП «Інтер’єр», яке з 2016 року і до цього часу активно постачає комунальним підприємствам, школам, дитсадкам господарські товари, миючі засоби, туалетний папір. Нині цим підприємством керує Брижаха Костянтин Григорович, депутат Кременчуцької міської ради. ТОВ «Інтер’єр плюс С» та МП «Інтер’єр» зареєстровані за однією адресою.

Тобто КП «Теплоенерго» вирішило купити в одного з улюблених постачальників, завищена ціна не турбувала.

Наостанок. Ми далекі від того, щоб «розганяти зраду» під час війни та розуміємо, що тема генераторів на сьогодні є чутливою. Але громада в праві знати, наскільки ефективно її підприємства витрачають гроші, бо кожна зекономлена гривня — це можливість назбирати гроші на додатковий генератор або на потреби військових. Ми надіслали інформаційні запити до КП КТУ та КП «Теплоенерго» з проханням пояснити, чи проводили підприємства моніторинг цін перед укладанням договорів на генератори, і чим зумовлений вибір постачальника. Якщо отримаємо відповіді, обов’язково їх опублікуємо.