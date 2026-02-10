Полтавщина отримає кошти на завершення будівництва шкільних укриттів

Полтавська область отримає державне фінансування на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, Уряд розподілив 231 мільйон гривень субвенції між 11 регіонами України.
Кошти спрямують на 22 проєкти, які вже виконані щонайменше на 60% і перебувають на завершальній стадії. Окрім Полтавщини, фінансування отримають Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області.
Свириденко також додала, що безпека освітнього процесу залишається одним із ключових пріоритетів. Загалом у державному бюджеті на поточний рік передбачили 5 мільярдів гривень на будівництво та облаштування шкільних укриттів, передусім у прифронтових регіонах.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в одній із спортивних шкіл Кременчука планують зробити ремонт укриття.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.