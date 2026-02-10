ГО "Захист держави"
Освіта, Полтавщина

Полтавщина отримає кошти на завершення будівництва шкільних укриттів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 134

 

Уряд розподілив 231 мільйон гривень субвенції між 11 областями

Полтавська область отримає державне фінансування на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, Уряд розподілив 231 мільйон гривень субвенції між 11 регіонами України.

Кошти спрямують на 22 проєкти, які вже виконані щонайменше на 60% і перебувають на завершальній стадії. Окрім Полтавщини, фінансування отримають Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області.

Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, — зазначила посадовиця.

Свириденко також додала, що безпека освітнього процесу залишається одним із ключових пріоритетів. Загалом у державному бюджеті на поточний рік передбачили 5 мільярдів гривень на будівництво та облаштування шкільних укриттів, передусім у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в одній із спортивних шкіл Кременчука планують зробити ремонт укриття.

Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття заклади освіти гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

