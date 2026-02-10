ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 128

 

Поліція встановлює обставини події

Учора, 9 лютого, у приватному будинку в місті Заводське Миргородського району винкла пожежа. Повідомлення від рятувальників про пожежу надійшло до відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції увечері. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Під час виїзду на місце події правоохоронці встановили, що загорання приватного житлового будинку сталося близько 18.30. У ході ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку виявили місцевого 60-річного мешканця без ознак життя. Для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки під час користування резервним електроживленням.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми повідомляли, що упродовж минулої доби на території Полтавської області зареєстровано 9 пожеж, з яких дві привели до смертельних наслідків. Загибелі людей внаслідок пожеж сталися у Миргородському та Полтавському районах.

Учора ми повідомляли, що у Кременчуці внаслідок пожежі загинула людина — пожежа виникла у господарській споруді приватного будинку у Крюкові. 

Автор: Віктор Крук
