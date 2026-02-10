Декларацію з сімейним лікарем тепер можна підписувати онлайн: як це зробити

Окрім оформлення декларації, у кабінеті пацієнта можна редагувати свої дані та переглядати медичну історію

Більше не потрібно йти до лікарні, щоб подати декларацію лікарю чи оновити номер телефону в електронній системі охорони здоров’я. Бета-тестування кабінету пацієнта успішно завершено — цифрова платформа пройшла перевірку разом із пацієнтами та медиками та вже готова до розширення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

— Продовжуємо роботу над тим, щоб сфера охорони здоров’я була зрозумілою та зручною для людини, а ключові сервіси — доступними онлайн. У цьому контексті кабінет пацієнта — це ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів, — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта:

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн — без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

У МОЗ пояснили, що зараз у Кабінеті пацієнта доступні персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (усіх аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово — на наступних етапах.

Як почати користуватися

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети — для старту оберіть той, якому ви надаєте перевагу. Це може бути — е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Ви можете обрати будь-який кабінет — їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше!

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.

Де шукати підтримку?

Якщо у вас виникли запитання, спершу зазирніть у розділ «Часті запитання» на спеціальному порталі — тут ви знайдете відповіді на більшість звернень.

Якщо не вдається знайти відповідь на своє питання

Якщо виникли технічні питання (не вдається увійти тощо):

у державному кабінеті: просто створіть звернення на порталі підтримки (оберіть «Технічні питання»);

в іншому застосунку: зверніться безпосередньо до служби підтримки сервісу.

Якщо питання стосується ваших персональних даних (наприклад, інформацію про вас задубльовано або потрібно змінити ваш РНОКПП): залиште відповідне звернення на порталі підтримки (оберіть «Контекстні питання»).