У спортивній школі в Кременчуці планують зробити ремонт укриття

Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з боксу замовила ремонт підвалу під укриття у приміщенні закладу на бульварі Українського Відродження, 2. Очікувана вартість закупівлі — 5,1 млн грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що укриття робитимуть одразу безбар’єрним — планується встановити підіймач. Також у сховищі облаштовуватимуть додатковий вихід, опалення, вентиляцію, каналізацію, проводитимуть загальнобудівельні роботи тощо. Нині триває подача тендерної документації.
Ремонт мають зробити до кінця червня цьогоріч.
Нагадаємо, у закладах освіти Полтавщини можуть запровадити харчування в укриттях на 48 годин.
