У Кременчуці курсує весь громадський транспорт, але з затримками — міськрада

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 204

Через ожеледицю на дорогах Кременчука громадський транспорт рухається повільніше, ніж зазвичай. Втім вранці на маршрути вийшов весь склад. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міської ради.

Вказано, що містом курсують 31 тролейбус, 9 комунальних автобусів і 110 маршрутних таксі.

У міській владі просять пасажирів враховувати можливі затримки в русі. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ожеледиці на дорогах Кременчука.

Ожеледь у Кременчуці

У Кременчуці зранку 28 січня через ожеледь ускладнився рух транспорту. Як і прогнозували синоптики, вночі пройшов дощ, а зранку дороги та тротуари вкрилися льодом. За інформацією з місця події, на вулиці Європейській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трактора, який посипав проїзну частину, та легкового автомобіля. Підйом по вулиці Європейській перекрили — дорога повністю зледеніла, на місці працює комунальна техніка.

Також перекрили перехрестя Автокразовського бульвару та вулиці Гранітної. Рух обмежили з боку Хорольської, Водоканалу та Автокразовського бульвару. За попередньою інформацією, обмеження пов’язані з сильною ожеледицею та ДТП.