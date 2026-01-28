ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Гроші, Полтавщина

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок у справі про нецільове використання 29 млн грн на дорогах Полтавщини

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 171

 

Колишнього керівника держпідприємства визнали винним і призначили покарання

Екскерівнику одного із держпідприємств на Полтавщині скасували виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду: чоловіка визнали винним у нецільовому використанні майже 29 мільйонів гривень, виділених на будівництво та ремонт доріг в області. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України. Йому призначили 2 роки службового обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення в дохід держави. Також його позбавили права обіймати керівні посади та займатися діяльністю, пов’язаною з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах державної та комунальної форм власності, строком на 2 роки.

Водночас апеляційна палата залишила виправдувальне рішення щодо обвинувачення за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою), визнавши відсутність у діях посадовця складу цього злочину.

Деталі справи

Слідство встановило, що наприкінці 2018 року керівник державного підприємства, яке спеціалізується на ремонті доріг, уклав договори з приватними компаніями на розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту доріг місцевого значення на Полтавщині.

При цьому, за даними слідства, договори укладали всупереч вимогам законодавства, а використання бюджетних коштів не відповідало визначеним напрямам. У результаті майже 29 млн грн витратили не за цільовим призначенням.

Крім того, з’ясувалося, що вартість робіт була завищеною, а проєктна документація у первісному вигляді так і не була використана. Надалі підприємству довелося замовляти її коригування за додаткові кошти.

За висновком експерта, такі дії завдали державі в особі держпідприємства збитків на суму понад 5,5 млн грн.

Нагадаємо, торік у Кременчуці судили підприємицю, яка відремонтувала дорогу у Горішніх Плавнях за завищеними цінами.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: суд ВАКС дороги гроші
