У Кременчуці зафіксували перевищення норми пилу та формальдегіду в повітрі

У Кременчуці протягом тижня з 19 по 24 січня фахівці зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій окремих забруднювальних речовин в атмосферному повітрі. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Проби повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах спостереження — на вулицях Молодіжній та Івана Приходька, а також поблизу зупинок громадського транспорту «Центральний ринок» і «Кредмаш».
За результатами спостережень, у місті зафіксували перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
Детальні показники середньодобових концентрацій забруднювальних речовин оприлюднили у графіку обласного центру з гідрометеорології.
Фахівці нагадують, що гранично допустимі концентрації визначені наказом Міністерства охорони здоров’я України та використовуються для оцінки якості повітря у населених пунктах.
