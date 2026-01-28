У Полтаві звільнили від відповідальності військовослужбовця за СЗЧ: він добровільно повертається на службу

Сьогодні, 14:32

Підозрюваного у самовільному залишенні частини в умовах воєнного стану звільнили за новою нормою — за умови, що він прибуде у військову частину протягом 72 годин

У Полтаві військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, звільнили від відповідальності: підставою для цього стало клопотання прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Це стало можливим відповідно до норми ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України — якщо військовий добровільно заявляє про намір повернутися на службу та має письмову згоду командира. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду від 22 січня.

Як ідеться в ухвалі, обвинуваченого мобілізували 5 грудня 2024 року, а вже 17 грудня близько 15.00 він самовільно залишив місце служби.

Слідство кваліфікувало ці дії за ч. 5 ст. 407 ККУ — самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану та тривалістю понад три доби.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що чоловік:

добровільно прибув до першого слідчого відділу ТУ ДБР у Полтаві, чим фактично припинив правопорушення;

подав письмове клопотання про намір продовжити проходження військової служби;

отримав письмову згоду командира іншої військової частини на подальше проходження служби;

раніше не був судимий і вперше притягується за статтями 407–408 КК України;

не заперечував проти закриття провадження та, за висновком суду, усвідомлював наслідки такого рішення.

Суд окремо послався на зміни в законодавстві, які набрали чинності у вересні 2024 року: вони передбачають можливість звільнення від відповідальності за СЗЧ або дезертирство, якщо військовий сам ініціює повернення і є підтвердження від командира, що його готові прийняти назад.

