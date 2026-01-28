ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

У Полтаві звільнили від відповідальності військовослужбовця за СЗЧ: він добровільно повертається на службу

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 200

 

Підозрюваного у самовільному залишенні частини в умовах воєнного стану звільнили за новою нормою — за умови, що він прибуде у військову частину протягом 72 годин

У Полтаві військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину, звільнили від відповідальності: підставою для цього стало клопотання прокурора спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Це стало можливим відповідно до норми ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України — якщо військовий добровільно заявляє про намір повернутися на службу та має письмову згоду командира. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду від 22 січня.

Як ідеться в ухвалі, обвинуваченого мобілізували 5 грудня 2024 року, а вже 17 грудня близько 15.00 він самовільно залишив місце служби.

Слідство кваліфікувало ці дії за ч. 5 ст. 407 ККУ — самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану та тривалістю понад три доби.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, посилаючись на те, що чоловік:

  • добровільно прибув до першого слідчого відділу ТУ ДБР у Полтаві, чим фактично припинив правопорушення;

  • подав письмове клопотання про намір продовжити проходження військової служби;

  • отримав письмову згоду командира іншої військової частини на подальше проходження служби;

  • раніше не був судимий і вперше притягується за статтями 407–408 КК України;

  • не заперечував проти закриття провадження та, за висновком суду, усвідомлював наслідки такого рішення.

Суд окремо послався на зміни в законодавстві, які набрали чинності у вересні 2024 року: вони передбачають можливість звільнення від відповідальності за СЗЧ або дезертирство, якщо військовий сам ініціює повернення і є підтвердження від командира, що його готові прийняти назад.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці суд звільнив від відповідальності військового, який пішов у СЗЧ, але мав намір повернутися на службу.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: enovosty.com
Теги: суд вирок суду СЗЧ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх