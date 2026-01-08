У Кременчуці суд звільнив від відповідальності військового, який пішов у СЗЧ, але мав намір повернутися на службу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 660

У Кременчуці Автозаводський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, якого звинувачували у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Про це йдеться в ухвалі суду від 23 грудня 2025 року.

Відомо, що обвинувачений — родом з Кременчука, солдат Збройних сил України, який був мобілізований на військову службу. За даними слідства, 30 вересня 2024 року він без дозволу командування залишив пункт тимчасової дислокації десантно-штурмового батальйону і перебував поза військовою частиною понад два місяці — до 6 грудня 2024 року, коли його затримали за місцем проживання.

Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони звернувся до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Підставою стало те, що військовослужбовець уперше вчинив такий злочин, визнав провину та письмово заявив про намір продовжити службу. Також суду надали письмову згоду командира іншої військової частини на його подальше проходження служби.

Під час підготовчого засідання обвинувачений підтвердив, що його рішення повернутися до війська є добровільним, та заявив про готовність виконувати військовий обов’язок.

Суд дійшов висновку, що в цьому випадку наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, які дозволяють звільнити особу від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження щодо військовослужбовця закрили.

Ухвалою суду військового зобов’язали протягом 72 годин після набрання рішенням законної сили прибути до визначеної військової частини для продовження служби. Командиру цієї частини суд доручив невідкладно зарахувати його до списків особового складу.

Нагадаємо, торік у Кременчуці судили військового за самовільне залишення військової частини: той повідомив, що мав доглядати за дітьми.