ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці суд звільнив від відповідальності військового, який пішов у СЗЧ, але мав намір повернутися на службу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 660

 

Чоловік понад два місяці перебував поза територією військової частини

У Кременчуці Автозаводський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, якого звинувачували у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Про це йдеться в ухвалі суду від 23 грудня 2025 року.

Відомо, що обвинувачений — родом з Кременчука, солдат Збройних сил України, який був мобілізований на військову службу. За даними слідства, 30 вересня 2024 року він без дозволу командування залишив пункт тимчасової дислокації десантно-штурмового батальйону і перебував поза військовою частиною понад два місяці — до 6 грудня 2024 року, коли його затримали за місцем проживання.

Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Прокурор Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони звернувся до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Підставою стало те, що військовослужбовець уперше вчинив такий злочин, визнав провину та письмово заявив про намір продовжити службу. Також суду надали письмову згоду командира іншої військової частини на його подальше проходження служби.

Під час підготовчого засідання обвинувачений підтвердив, що його рішення повернутися до війська є добровільним, та заявив про готовність виконувати військовий обов’язок.

Суд дійшов висновку, що в цьому випадку наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України, які дозволяють звільнити особу від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження щодо військовослужбовця закрили.

Ухвалою суду військового зобов’язали протягом 72 годин після набрання рішенням законної сили прибути до визначеної військової частини для продовження служби. Командиру цієї частини суд доручив невідкладно зарахувати його до списків особового складу.

Нагадаємо, торік у Кременчуці судили військового за самовільне залишення військової частини: той повідомив, що мав доглядати за дітьми.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд військовослужбовець СЗЧ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх