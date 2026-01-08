Минулого місяця у Кременчуці поліція склала 18 протоколів за домашнє насильство

Упродовж грудня 2025 року у Кременчуці правоохоронці склали 18 адміністративних протоколів за фактами домашнього насильства та винесли 32 термінові заборонні приписи. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

У кожному з цих випадків кривдникам заборонили будь-який контакт із постраждалими особами.

Терміновий заборонний припис — це спеціальний захід реагування, який дозволяє:

заборонити кривднику перебувати в одному помешканні з постраждалою особою;

обмежити його наближення до постраждалої;

заборонити будь-які способи контакту.

Такий припис діє до 10 діб. За цей час постраждала особа може звернутися по додаткову допомогу та підтримку.

Правоохоронці наголошують, що домашнє насильство може мати різні форми — психологічну, фізичну, економічну або сексуальну — і зазвичай не припиняється саме по собі. Мовчання, кажуть фахівці, лише дає кривднику можливість продовжувати свої дії.

Нагадаємо, у грудні у Кременчуці поліція виїхала на виклик про домашнє насильство, а на місці вилучили боєприпаси.