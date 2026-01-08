Світло для населення: на Полтавщині переглядають перелік об’єктів з пріоритетним живленням

На Полтавщині переглядають перелік об’єктів із пріоритетним електропостачанням, щоб збільшити кількість годин зі світлом для побутових споживачів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації після наради з представниками комунальних підприємств регіону 8 січня.

В ОВА вказали, що перевірку проводять відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 600. Її мета — зменшити тривалість відключень електроенергії в житлових будинках і зробити графіки більш рівномірними для населення.

Усі об’єкти, які нині мають пріоритет у електропостачанні, мають бути внесені до національного реєстру критичної інфраструктури. Якщо об’єкт не має такого статусу, його електропостачання вимикатимуть за загальними графіками разом із побутовими споживачами.

У таких випадках органи місцевого самоврядування повинні забезпечити ці об’єкти альтернативними джерелами живлення, щоб не навантажувати мережі та не скорочувати години зі світлом у домівках людей.

Також в області планують виключити з переліку так звані супутні об’єкти, які були під’єднані до ліній критичної інфраструктури без підтвердженого статусу. Це дозволить вивільнити додаткову потужність і спрямувати її на електропостачання житлового сектору.

Зазначено, що ці зміни мають зробити графіки погодинних відключень більш справедливими для побутових споживачів.

Нагадаємо, АТ «Полтаваобленерго» оновило графік погодинного відключення електроенергії, який діятиме з 10 січня 2026 року. Споживачам радять перевірити свою адресу в оновленому графіку на сайті обленерго.