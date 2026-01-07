На Полтавщині діятиме оновлений графік погодинних відключень світла

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 954

АТ «Полтаваобленерго» оновило графік погодинного відключення електроенергії, який діятиме з 10 січня 2026 року

На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» опублікували оновлений графік погодинного відключення електроенергії на період з 1 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 року. Застосовувати його почнуть із 10 січня 2026 року.

Графік сформували відповідно до Інструкції зі складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України № 439 від 27 листопада 2024 року.

У «Полтаваобленерго» нагадують, що графіки погодинних відключень містять черги та підчерги і затверджуються двічі на рік — з урахуванням зимових і літніх навантажень на енергосистему.

Споживачам радять перевірити свою адресу в оновленому графіку на сайті обленерго.