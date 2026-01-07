ЕКА почало приймати онлайн-заяви на компенсацію збитків бізнесу: як податись кременчуцьким підприємцям

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 53

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) з 6 січня почало приймати онлайн-заяви від бізнесу на компенсацію збитків за майно, зруйноване або пошкоджене внаслідок війни, а також на часткове відшкодування страхових платежів за воєнними ризиками.

Порядок здійснення таких виплат Кабінет міністрів затвердив постановою №1541 від 28 листопада 2025 року.

Програма поширюється на майно бізнесу, розташоване в регіонах підвищеного ризику. Серед них — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Окуповані території до програми не входять.

Компенсацію надають за пошкодження або знищення майна внаслідок влучання ракет, безпілотників, артилерійських снарядів чи їх уламків, дії засобів ППО і ПРО, пожеж, вибухів або ударної хвилі.

Претендувати на виплати можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, крім підприємств державного і комунального секторів.

До майна, за яке передбачена компенсація, належать:

будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо);

окремі приміщення в будівлях (офіси, цехи);

об’єкти незавершеного будівництва, розпочаті після 1 січня 2021 року;

зовнішні та внутрішні інженерні мережі й обладнання, що використовувалися в господарській діяльності.

Максимальний розмір компенсації за пошкоджене або знищене майно становить до 10 млн грн і не може перевищувати фактичний розмір збитків. Якщо бізнес раніше отримував державні гранти чи допомогу, суму компенсації зменшують на відповідний розмір.

Участь у програмі є добровільною та платною. Під час подання заяви на компенсацію за майно заявник одноразово сплачує внесок у розмірі 0,5% від суми ймовірного збитку.

Для участі в програмі компенсації страхових платежів за воєнними ризиками за кожну окрему заяву потрібно сплатити внесок 5 тис. грн. Держава компенсує суму, що перевищує 1% страхового тарифу, але не більше 1 млн грн.

Подати заяву можна онлайн через спеціальну програму ЕКА або електронною поштою info@eca.gov.ua.