Бізнес/Робота, Війна

ЕКА почало приймати онлайн-заяви на компенсацію збитків бізнесу: як податись кременчуцьким підприємцям

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 53

 Йдеться про пошкоджене майно та часткове відшкодування страхових платежів

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) з 6 січня почало приймати онлайн-заяви від бізнесу на компенсацію збитків за майно, зруйноване або пошкоджене внаслідок війни, а також на часткове відшкодування страхових платежів за воєнними ризиками.

Порядок здійснення таких виплат Кабінет міністрів затвердив постановою №1541 від 28 листопада 2025 року.

Програма поширюється на майно бізнесу, розташоване в регіонах підвищеного ризику. Серед них — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Окуповані території до програми не входять.

Компенсацію надають за пошкодження або знищення майна внаслідок влучання ракет, безпілотників, артилерійських снарядів чи їх уламків, дії засобів ППО і ПРО, пожеж, вибухів або ударної хвилі.

Претендувати на виплати можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, крім підприємств державного і комунального секторів.

До майна, за яке передбачена компенсація, належать:

  • будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо);
  • окремі приміщення в будівлях (офіси, цехи);
  • об’єкти незавершеного будівництва, розпочаті після 1 січня 2021 року;
  • зовнішні та внутрішні інженерні мережі й обладнання, що використовувалися в господарській діяльності.

Максимальний розмір компенсації за пошкоджене або знищене майно становить до 10 млн грн і не може перевищувати фактичний розмір збитків. Якщо бізнес раніше отримував державні гранти чи допомогу, суму компенсації зменшують на відповідний розмір.

Участь у програмі є добровільною та платною. Під час подання заяви на компенсацію за майно заявник одноразово сплачує внесок у розмірі 0,5% від суми ймовірного збитку.

Для участі в програмі компенсації страхових платежів за воєнними ризиками за кожну окрему заяву потрібно сплатити внесок 5 тис. грн. Держава компенсує суму, що перевищує 1% страхового тарифу, але не більше 1 млн грн.

Подати заяву можна онлайн через спеціальну програму ЕКА або електронною поштою info@eca.gov.ua.

Автор: Руслана Горгола
Теги: компенсація наслідки атаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

