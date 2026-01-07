Свідка на засідання доставлять приводом: суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову відклали

Ще один свідок пообіцяв на наступне засідання прибути. Третього свідка правоохоронцям знайти не вдалося

Сьогодні, 7 січня, у стінах Крюківського райсуду Кременчука мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте його знову перенесли: свідки на засідання так і не з’явилися.

На минулому слуханні суд ухвалив, аби повістки про виклик на засідання свідкам вручили поліціянти. На сьогоднішньому засіданні суддя Мурашова зачитала рапорт від поліції: там було зазначено, що одгого зі свідків правоохоронцям знайти не вдалося ані за зазначеною адресою, ані за номером телефону. Другий свідок повідомив, що він сьогодні працює на виїзді, проте на наступне слухання пообіцяв прибути. А от третій свідок у телефонній розмові із правоохоронцями повідомив, що він ні на які судові засідання з’являтися не збирається.

Суддя поцікавилася думкою сторін щодо цього.

Захисник обвинуваченого, адвокат Шевченко просив суд ухвалити рішення на наступне засідання примусово доставити того свідка, який відмовився прийти свідчити добровільно.

Інші сторони процесу не заперечували проти такого рішення.

Суд ухвалив доставити цього свідка до суду на наступне засідання примусово. Виконати це мають поліціянти, а проконтролювати — прокурор.

Наступне судове засідання призначили на 21 січня 2026 року.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.

У вересні суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.