Продовження розгляду справи щодо загиблого водія маршрутки: суд допитав перших свідків

У Крюківському райсуді Кременчука продовжується слухання справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.
На минулому засіданні, яке було у п’ятницю, 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів.
На сьогоднішньому засіданні суд допитав перших двох свідків та почав досліджувати письмові докази.
Першим виступив свідок Олег П. Він працює таксистом, і у той день, коли сталася подія, відвозив обвинуваченого та його знайомого на автостанцію.
Таксист розповів, що він забрав чоловіків на Молодіжному і вони поїхали на автостанцію. Коли проїжджали поблизу зупинки «Аптека», обвинуваченому зателефонували й запитали, коли він буде на місці, бо той, очевидно, на автобус запізнювався. Чоловік перепитав у Олега, коли вони будуть, той сказав, що хвилин за 3-4. За словами водія таксі, їхали вони швидко, тож приблизно за такий час на місце і прибули.
Таксист каже: подивився час на телефоні й сказав обвинуваченому «на 2 хвилини запізнилися, дивись, як класно встигли».
Після цього пасажири із машини вийшли, таксист трохи від’їхав. Далі він побачив, як між одним із його пасажирів та водієм маршрутки (загиблим водієм Олегом Брагою — ред.) почав зав’язуватися конфлікт: спочатку словесний, а далі чоловіки почали битися. Усього конфлікту таксист не бачив — йому не було видно чоловіків через інших людей. Проте він побачив, як Олег Брага замахнувся рукою на його пасажира. Після цього обвинувачений підійшов до таксиста попросити серветку — у нього з носа текла кров.
Потім Олег П. побачив, як у бійку втрутився іще один водій маршрутки: обвинувачений вдарив потерпілого у щелепу і той впав. І поки водій Брага піднімався, битися з обвинуваченим почав інший водій.
Таксист розповідає, що після цього і його пасажир, і загиблий водій ще кілька разів вдарили один одного. А далі Олег Брага упав спиною на асфальт і вдарився головою. За словами Олега П., момент падіння супроводжував глухий звук. Додає: після цього водій уже не встав, а по його зовнішньому вигляду було помітно, що перебуває він у поганому стані.
Після цього знайомий обвинуваченого виставив його речі із багажника таксі на землю і поїхав разом із таксистом далі на автовокзал — подальшого розвитку подій Олег П., каже, не бачив.
Прокурор запитав, чи чув таксист він свого пасажира запах алкоголю і як він оцінює його поведінку під час дороги на автостанцію. Чоловік розповів, що запаху алкоголю від пасажирів у салоні він не чув, а поводили вони себе мирно і без агресії.
Також сторона захисту уточнила у першого свідка, скільки разів у обвинуваченого під час дороги дзвонив мобільний телефон. Таксист відповів, що чув один дзвінок, який стосувався того, коли вони будуть на місці. Детальної розмови не чув, тому що був зосереджений на дорозі.
Варто зазначити: у своїх показав свідок дещо плутався. На початку він не міг зорієнтуватися, коли подія сталася — на його думку, це було орієнтовно минулого місяця. А також повідомив суду, що погано запам’ятовує числа.
На завершення допиту Олег П. додав, що йому шкода обох — і загиблого Олега Брагу, і обвинуваченого.
Наступною суд допитав свідка Наталію, яка працює диспетчеркою на автостанції, і у той день була на роботі — о 08.00 мала закінчитися її нічна зміна.
Жінка розповіла, що того дня близько 06.40 їй подзвонив обвинувачений і запитав, який номер автобуса. Далі приблизно за 5 хвилин до відправки їй зателефонував Олег Брага і сказав, що одного пасажира досі немає. Наталія передзвонила обвинуваченому — той сказав, що запізнюється, але скоро буде на місці, тож попросив його почекати, а також сказав, що він військовий. Цю інформацію Наталія передала водієві. Каже: наголосила, що пасажир військовослужбовець і попросила того почекати. Проте близько 07.10 їй знову передзвонив водій Брага і сказав, що пасажира досі немає. Жінка знову набрала обвинуваченого, проте у відповідь почула «я уже на місці, я зараз вашого водія бити буду». Наталія попросила чоловіка заспокоїтися і не нервувати, а спокійно сісти в автобус і поїхати у Полтаву. Проте уже за кілька хвилин їй подзвонила колега Тетяна, яка у цей час була надворі, і розповіла про бійку.
Свідок розповідає: самої бійки вона не бачила. Коли вийшла з приміщення, Олег Брага уже лежав на асфальті, навколо нього була кров, а обвинувачений бігав навколо і кричав.
Жінка тоді спробувала завести з ним розмову, спитала, навіщо він водія вдарив. Детальних відповідей вона уже не пам’ятає, проте думка пасажира була така: він не шкодує, що побив, а водій на це заслуговував.
Далі приїхала «швидка» і поліція, і поки двоє диспетчерок допомагали медкам зі «швидкої» біля непритомного Браги, обвинувачений бігав і кричав «нехай він здохне!».
Прокурор уточнив і у Наталії, чи помітила вона стан алкогольного сп’яніння у пасажира. Жінка відповіла, що сильного запаху алкоголю від того не було, проте за поведінкою той був дезорієнтований і не дуже адекватний, тому не виключає, що це могло бути наркотичне сп’яніння.
Адвокати обвинуваченого запитали ще раз, скільки разів диспетчерка говорила з їхнім підзахисним телефоном. Жінка відповіла, що говорили вони тричі, і додала, що у них на роботі є аудіо- та відеофіксація усіх записів телефонних розмов із пасажирами.
Після допиту свідків суд перейшов до дослідження частини письмових доказів.
Прокурор надав судді частину документів, зокрема рапорт про виклик швидкої та поліції,
медичні довідки Браги, протокол огляду місця події, постанова про приєднання до справи речових доказів, перелік пасажирів, які були на рейсі, відеозаписи з камер відеоспостереження, фотографії з місця події, протокол проведення слідчого експерименту за участі свідка.
Усі надані документи суддя Мурашова під час засідання дослідила.
Після цього суд постановив продовжити розгляд справи 10 грудня о 09.00. Тоді на засіданні продовжать допитувати інших свідків та досліджувати письмові докази, а також переглянуть записи камер відеоспостереження.
«Кременчуцький Телеграф» продовжує слідкувати за перебігом суду та повідомлятиме своїм читачам інформацію щодо цієї справи.
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