Продовження розгляду справи щодо загиблого водія маршрутки: суд допитав перших свідків

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 851

У Крюківському райсуді Кременчука продовжується слухання справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.

На минулому засіданні, яке було у п’ятницю, 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів.

На сьогоднішньому засіданні суд допитав перших двох свідків та почав досліджувати письмові докази.

«Мені їх обох шкода»

Першим виступив свідок Олег П. Він працює таксистом, і у той день, коли сталася подія, відвозив обвинуваченого та його знайомого на автостанцію.

Таксист розповів, що він забрав чоловіків на Молодіжному і вони поїхали на автостанцію. Коли проїжджали поблизу зупинки «Аптека», обвинуваченому зателефонували й запитали, коли він буде на місці, бо той, очевидно, на автобус запізнювався. Чоловік перепитав у Олега, коли вони будуть, той сказав, що хвилин за 3-4. За словами водія таксі, їхали вони швидко, тож приблизно за такий час на місце і прибули.

Таксист каже: подивився час на телефоні й сказав обвинуваченому «на 2 хвилини запізнилися, дивись, як класно встигли».

Після цього пасажири із машини вийшли, таксист трохи від’їхав. Далі він побачив, як між одним із його пасажирів та водієм маршрутки (загиблим водієм Олегом Брагою — ред.) почав зав’язуватися конфлікт: спочатку словесний, а далі чоловіки почали битися. Усього конфлікту таксист не бачив — йому не було видно чоловіків через інших людей. Проте він побачив, як Олег Брага замахнувся рукою на його пасажира. Після цього обвинувачений підійшов до таксиста попросити серветку — у нього з носа текла кров.

Потім Олег П. побачив, як у бійку втрутився іще один водій маршрутки: обвинувачений вдарив потерпілого у щелепу і той впав. І поки водій Брага піднімався, битися з обвинуваченим почав інший водій.