Кременчуцькі призери конкурсу МАН та олімпіад отримуватимуть стипендію президента України
Сьогодні, 18:03
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Стипендію призери отримуватимуть щомісяця
Семеро кременчуцьких призерів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) та всеукраїнських учнівських олімпіад отримуватимуть щомісячну стипендію президента України. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 4 листопада.
Хто отримуватиме стипендію і за що:
- Дмитро Комар, учень Кременчуцького ліцею № 5 ім. Т. Г. Шевченка, за I місце у секції «Теорія, історія мистецтв та арткритика»;
- Назар Новосел, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент І курсу КНУ ім. Т. Шевченка, за I місце у секції «Інтернет-технології та вебдизайн»;
- Михайло Петрікей, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце у секції «Системи та технології штучного інтелекту»;
- Марія Плахотна, випускниця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст», нині студентка КрНУ ім. М. Остроградського, за II місце у секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування»;
- Богдан Саленко, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент НУ Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка, за II місце у секції «Аерокосмічна техніка та оборонні технології»;
- Станіслав Краснобрижий, випускник Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант», нині студент КНУ ім. Т. Шевченка, за II місце в олімпіаді з історії;
- Іван Богун, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце в олімпіаді з інформатики.
Нагадаємо, троє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримуватимуть стипендію президента України.
Автор: Телеграф
Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
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