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Кременчуцькі призери конкурсу МАН та олімпіад отримуватимуть стипендію президента України

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 195

 

Стипендію призери отримуватимуть щомісяця

Семеро кременчуцьких призерів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) та всеукраїнських учнівських олімпіад отримуватимуть щомісячну стипендію президента України. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 4 листопада. 

Хто отримуватиме стипендію і за що:

  • Дмитро Комар, учень Кременчуцького ліцею № 5 ім. Т. Г. Шевченка, за I місце у секції «Теорія, історія мистецтв та арткритика»;
  • Назар Новосел, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент І курсу КНУ ім. Т. Шевченка, за I місце у секції «Інтернет-технології та вебдизайн»;
  • Михайло Петрікей, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце у секції «Системи та технології штучного інтелекту»;
  • Марія Плахотна, випускниця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст», нині студентка КрНУ ім. М. Остроградського, за II місце у секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування»;
  • Богдан Саленко, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент НУ Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка, за II місце у секції «Аерокосмічна техніка та оборонні технології»;
  • Станіслав Краснобрижий, випускник Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант», нині студент КНУ ім. Т. Шевченка, за II місце в олімпіаді з історії;
  • Іван Богун, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце в олімпіаді з інформатики.

Нагадаємо, троє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримуватимуть стипендію президента України.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ
Теги: МАН стипендії
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