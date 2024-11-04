Кременчуцькі призери конкурсу МАН та олімпіад отримуватимуть стипендію президента України

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Семеро кременчуцьких призерів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) та всеукраїнських учнівських олімпіад отримуватимуть щомісячну стипендію президента України. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 4 листопада.

Хто отримуватиме стипендію і за що:

Дмитро Комар, учень Кременчуцького ліцею № 5 ім. Т. Г. Шевченка, за I місце у секції «Теорія, історія мистецтв та арткритика»;

Назар Новосел, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент І курсу КНУ ім. Т. Шевченка, за I місце у секції «Інтернет-технології та вебдизайн»;

Михайло Петрікей, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце у секції «Системи та технології штучного інтелекту»;

Марія Плахотна, випускниця Кременчуцького ліцею № 10 «Лінгвіст», нині студентка КрНУ ім. М. Остроградського, за II місце у секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування»;

Богдан Саленко, випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь», нині студент НУ Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка, за II місце у секції «Аерокосмічна техніка та оборонні технології»;

Станіслав Краснобрижий, випускник Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант», нині студент КНУ ім. Т. Шевченка, за II місце в олімпіаді з історії;

Іван Богун, учень Наукового ліцею «Політ», за II місце в олімпіаді з інформатики.

Нагадаємо, троє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримуватимуть стипендію президента України.