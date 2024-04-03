Трьом кременчуцьким студентам призначили стипендію президента України

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Троє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримуватимуть стипендію президента України. Про це стало відомо з наказу Міністерства освіти України.

Студенти, які мають успіхи в навчанні, є активістами та волонтерами, отримуватимуть гроші протягом другого навчального семестру. За даними МОН, з 2023 року розмір академічної стипендії президента України складає 4400 грн на місяць.

Що говорять у КрНУ про своїх студентів

Владислав Багно — здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, першого року навчання, Навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій.

Юлія Шишлова — здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, четвертого курсу факультету економіки і управління.

Софія Юзефович — здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, третього курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендію від 1700 до 6000 гривень.