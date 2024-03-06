Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Частина перша
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Кременчук

Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1700 до 6000 гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 593

 

Загалом із міського бюджету Кременчука виділяють 1 млн грн

На сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про виділення коштів на підтримку провідних спортсменів. З березня по грудень 2024 року планується виплата щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

  • 1 стипендія — по 6 000 грн;
  • 7 стипендій — по 4 000 грн;
  • 39 стипендій — по 1 700 грн.

Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2023 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2024 року.

Список провідних та перспективних спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади для виплати стипендії

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вид спорту

Сума щомісячної виплати (грн)

1.                  

Бєлоусова

Альона В’ячеславівна

важка атлетика

1 700

2.                  

Білик

Тетяна Анатоліївна

легка атлетика

1 700

3.                  

Близнюк

Євгеній Віталійович

плавання

1 700

4.                  

Бовбас

Ангеліна Романівна

бокс

1 700

5.                  

Бородін

Ілля Володимирович

тхеквондо ВТФ

1 700

6.                  

Брикова

Маргарита Олександрівна

таеквон-до ІТФ

1 700

7.                  

Брусило

Артем Володимирович

легка атлетика

1 700

8.                  

Вовк

Арсеній Володимирович

більярдний спорт

1 700

9.                  

Говорун

Богдан Миколайович

велосипедний спорт

4 000

10.             

Говорун

Микола Миколайович

велосипедний спорт

4 000

11.             

Голівець

Марія Андріївна

легка атлетика

1 700

12.             

Гордієнко

Світлана Валеріївна

бодибілдинг

4 000

13.             

Грінченко

Ігнат Романович

кікбоксинг WAKO

1 700

14.             

Гулій

Нікіта Павлович

фрі-файт

1 700

15.             

Доценко

Богдан Олегович

бокс

1 700

16.             

Душевський

Єгор Сергійович

велосипедний спорт

1 700

17.             

Заїченко

Антон Юрійович

велосипедний спорт

4 000

18.             

Зеркаль

Даніл Петрович

легка атлетика

1 700

19.             

Іваніна

Владислав Юрійович

боротьба

греко-римська

1 700

20.             

Каланіна

Софія Вікторівна

дзюдо

1 700

21.             

Короткий

Владислав Вікторович

фрі-файт

1 700

22.             

Кузик

Тарас Романович

веслування на байдарках і каное

1 700

23.             

Кулаковський

Давид Мубаризович

легка атлетика

1 700

24.             

Лапа

Валерія Олексіївна

легка атлетика

1 700

25.             

Ляхова

Ольга Олександрівна

легка атлетика

4 000

26.             

Марандян

Каро Нарович

дзюдо

4 000

27.             

Матрос

Вадим Олександрович

боротьба

греко-римська

1 700

28.             

Михайлова

Аміна Максимівна

тхеквондо ВТФ

1 700

29.             

Мірзоєв

Ірфан Ясавішойович

боротьба

греко-римська

1 700

30.             

Мусраілов

Анвар Аюбович

кікбоксинг ІСКА

1 700

31.             

Наконечний

Єгор Вячеславович

тхеквондо ВТФ

1 700

32.             

Рєзнікова

Анастасія Сергіївна

легка атлетика

1 700

33.             

Ройко

Сергій Геннадійович

бодібілдинг

 1 700

34.             

Рудник

Микола Юрійович

дзюдо

4 000

35.             

Сапун

Всеволод Романович

боротьба

греко-римська

1 700

36.             

Стеценко

Руслан Віталійович

бокс

1 700

37.             

Троян

Катерина Олександрівна

велосипедний спорт

1 700

38.             

Урсуліка

Дмитро Олексійович

таеквон-до ІТФ

1 700

39.             

Хохлач

Ярослав Анатолійович

бокс

1 700

40.             

Шевченко

Уляна Олександрівна

легка атлетика

1 700

41.             

Шевченко

Ерік Романович

боротьба

греко-римська

1 700

42.             

Шимків

Олександр Олександрович

кікбоксинг WAKO

1 700

43.             

Шлендик

Єгор Олегович

легка атлетика

1 700

44.             

Шульженко

Олександр Сергійович

дзюдо

1 700

45.             

Ялисоветська

Ярослава Ігорівна

легка атлетика

1 700

46.             

Яровий

Олександр Миколайович

легка атлетика

 

6 000

47.             

Яценко

Дар’я Максимівна

велосипедний спорт

1 700
0
Автор: Альона Душенко
Теги: стипендії спорт бюджет сесія Кременчуцька міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх