Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1700 до 6000 гривень

На сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про виділення коштів на підтримку провідних спортсменів. З березня по грудень 2024 року планується виплата щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:
Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2023 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2024 року.
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по-батькові
|
Вид спорту
|
Сума щомісячної виплати (грн)
|
1.
|
Бєлоусова
Альона В’ячеславівна
|
важка атлетика
|
1 700
|
2.
|
Білик
Тетяна Анатоліївна
|
легка атлетика
|
1 700
|
3.
|
Близнюк
Євгеній Віталійович
|
плавання
|
1 700
|
4.
|
Бовбас
Ангеліна Романівна
|
бокс
|
1 700
|
5.
|
Бородін
Ілля Володимирович
|
тхеквондо ВТФ
|
1 700
|
6.
|
Брикова
Маргарита Олександрівна
|
таеквон-до ІТФ
|
1 700
|
7.
|
Брусило
Артем Володимирович
|
легка атлетика
|
1 700
|
8.
|
Вовк
Арсеній Володимирович
|
більярдний спорт
|
1 700
|
9.
|
Говорун
Богдан Миколайович
|
велосипедний спорт
|
4 000
|
10.
|
Говорун
Микола Миколайович
|
велосипедний спорт
|
4 000
|
11.
|
Голівець
Марія Андріївна
|
легка атлетика
|
1 700
|
12.
|
Гордієнко
Світлана Валеріївна
|
бодибілдинг
|
4 000
|
13.
|
Грінченко
Ігнат Романович
|
кікбоксинг WAKO
|
1 700
|
14.
|
Гулій
Нікіта Павлович
|
фрі-файт
|
1 700
|
15.
|
Доценко
Богдан Олегович
|
бокс
|
1 700
|
16.
|
Душевський
Єгор Сергійович
|
велосипедний спорт
|
1 700
|
17.
|
Заїченко
Антон Юрійович
|
велосипедний спорт
|
4 000
|
18.
|
Зеркаль
Даніл Петрович
|
легка атлетика
|
1 700
|
19.
|
Іваніна
Владислав Юрійович
|
боротьба
греко-римська
|
1 700
|
20.
|
Каланіна
Софія Вікторівна
|
дзюдо
|
1 700
|
21.
|
Короткий
Владислав Вікторович
|
фрі-файт
|
1 700
|
22.
|
Кузик
Тарас Романович
|
веслування на байдарках і каное
|
1 700
|
23.
|
Кулаковський
Давид Мубаризович
|
легка атлетика
|
1 700
|
24.
|
Лапа
Валерія Олексіївна
|
легка атлетика
|
1 700
|
25.
|
Ляхова
Ольга Олександрівна
|
легка атлетика
|
4 000
|
26.
|
Марандян
Каро Нарович
|
дзюдо
|
4 000
|
27.
|
Матрос
Вадим Олександрович
|
боротьба
греко-римська
|
1 700
|
28.
|
Михайлова
Аміна Максимівна
|
тхеквондо ВТФ
|
1 700
|
29.
|
Мірзоєв
Ірфан Ясавішойович
|
боротьба
греко-римська
|
1 700
|
30.
|
Мусраілов
Анвар Аюбович
|
кікбоксинг ІСКА
|
1 700
|
31.
|
Наконечний
Єгор Вячеславович
|
тхеквондо ВТФ
|
1 700
|
32.
|
Рєзнікова
Анастасія Сергіївна
|
легка атлетика
|
1 700
|
33.
|
Ройко
Сергій Геннадійович
|
бодібілдинг
|
1 700
|
34.
|
Рудник
Микола Юрійович
|
дзюдо
|
4 000
|
35.
|
Сапун
Всеволод Романович
|
боротьба
греко-римська
|
1 700
|
36.
|
Стеценко
Руслан Віталійович
|
бокс
|
1 700
|
37.
|
Троян
Катерина Олександрівна
|
велосипедний спорт
|
1 700
|
38.
|
Урсуліка
Дмитро Олексійович
|
таеквон-до ІТФ
|
1 700
|
39.
|
Хохлач
Ярослав Анатолійович
|
бокс
|
1 700
|
40.
|
Шевченко
Уляна Олександрівна
|
легка атлетика
|
1 700
|
41.
|
Шевченко
Ерік Романович
|
боротьба
греко-римська
|
1 700
|
42.
|
Шимків
Олександр Олександрович
|
кікбоксинг WAKO
|
1 700
|
43.
|
Шлендик
Єгор Олегович
|
легка атлетика
|
1 700
|
44.
|
Шульженко
Олександр Сергійович
|
дзюдо
|
1 700
|
45.
|
Ялисоветська
Ярослава Ігорівна
|
легка атлетика
|
1 700
|
46.
|
Яровий
Олександр Миколайович
|
легка атлетика
|
6 000
|
47.
|
Яценко
Дар’я Максимівна
|
велосипедний спорт
|
1 700
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