Хто зі спортсменів Кременчука отримає щомісячну стипендії від 1700 до 6000 гривень

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 593

На сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про виділення коштів на підтримку провідних спортсменів. З березня по грудень 2024 року планується виплата щомісячної стипендії 47 провідним та перспективним спортсменам міста, а саме:

1 стипендія — по 6 000 грн;

7 стипендій — по 4 000 грн;

39 стипендій — по 1 700 грн.

Розміри виплат стипендій встановлені з урахуванням показаного спортивного результату в офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях 2023 року (ранг змагань) у відповідній віковій групі (юнаки, юніори, молодь, дорослі) та з урахуванням запланованих спортивних результатів на змаганнях 2024 року.

Список провідних та перспективних спортсменів Кременчуцької міської територіальної громади для виплати стипендії