Не мільйон, а два — в уряді говорять про плани збільшення виробництва дронів в Україні

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 3

Українські виробники дронів спроможні щомісяця виготовляти до 150 тисяч дронів та до кінця 2024 року планують виготовити близько 2 мільйонів безпілотників. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.

— Всіх вразила фраза президента про можливість виготовлення в Україні мільйона дронів і багато людей в це чомусь не повірили. Можу запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. І я впевнена, що у цьому році ми досягнемо позначки навіть у 2 мільйони, — сказала Ганна Гвоздяр.

Вона зауважила, що виготовляти таку кількість БпЛА на власних потужностях в Україні можна за умови достатнього фінансування. І обсяги виробництва можна ще наростити. За словами заступниці міністра, загалом у цьому секторі залучено близько 200 вітчизняних компаній, з яких майже 60 вже отримали державне замовлення.

Про те, що українські компанії готові виробляти більше ніж 1 мільйон дронів на рік, і держава буде викуповувати усе, що зможе виробити бізнес, заявив також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів. Ми викуповуватимемо все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати нашим Силам безпеки і оборони для захисту країни, — сказав він.

Прем’єр-міністр також зазначив, що державні кошти насамперед виділяються на закупівлі озброєння в українських виробників.

— Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати саме в країні та контрактувати вітчизняних виробників, — заявив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що сьогодні уряд у першу чергу закупляє безпілотники та РЕБ.

А міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін під час форуму «Україна. Рік 2024» наголосив, що Україна зараз потребує такої кількості боєприпасів, яку жодна країна не може поставити, навіть США.

Він пояснив, що головна проблема для України — це фінансування внутрішнього виробництва, адже можливості оборонної промисловості у кілька разів перевищують наявні у державному бюджеті кошти на закупівлю зброї.

— Ми здатні зробити більше, але ми не маємо для цього достатнього фінансування, — сказав Камишін.

Водночас він зауважив, що незалежно від того, скільки Україна виробляє всередині країни, вона все одно буде залежати від зовнішніх поставок озброєння та боєприпасів.

Олександр Камишін також повідомив, що у 2024 році в Україні зможуть виготовити тисячі дронів з дальністю дії понад 1000 км. За його словами українські дрони пошкодили та знищили російську техніку на суму понад 5,5 млрд доларів. Цього року також буде запущено виробництво наземних дронів, які переміщатимуться по землі.

За його словами, у 2023 році українська оборонна промисловість втричі збільшила виробництва зброї, боєприпасів та військової техніки, у порівнянні з 2022 роком. При цьому потенціал галузі зріс у шість разів.