Сьогодні у Кременчуці відкривається виставка фіалок (афіша)

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 160

Охочих запрошують насолодитися неймовірною красою фіалок усіх кольорів і сортів та придбати найкращі екземпляри для своєї колекції

У Кременчуцькому Міському палаці культури відкривається виставка фіалок та інших квітів.

Охочих запрошують насолодитися неймовірною красою фіалок усіх кольорів і сортів та придбати найкращі екземпляри для своєї колекції.

Виставка триватиме з 6 по 10 березня з 10.00 до 16.00, за адресою: бульвар Українського відродження, 2.

Нагадаємо, що у кременчужанки Марини вдома росте більш як 600 фіалок.