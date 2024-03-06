Охочих запрошують насолодитися неймовірною красою фіалок усіх кольорів і сортів та придбати найкращі екземпляри для своєї колекції
У Кременчуцькому Міському палаці культури відкривається виставка фіалок та інших квітів.
Охочих запрошують насолодитися неймовірною красою фіалок усіх кольорів і сортів та придбати найкращі екземпляри для своєї колекції.
Виставка триватиме з 6 по 10 березня з 10.00 до 16.00, за адресою: бульвар Українського відродження, 2.
Нагадаємо, що у кременчужанки Марини вдома росте більш як 600 фіалок.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.