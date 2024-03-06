Кременчужани посіли призові місця на Чемпіонаті області з настільного тенісу

Кременчужани показали високі результати на Чемпіонаті області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодше. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У змаганнях в Полтаві взяли участь 46 спортсменів з Кременчука, Полтави, Гребінки, Миргорода, Решетилівки, Кобеляк та Лохвиці.
Учні Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли:
В особистому заліку:
В парному заліку серед юнаків:
В змішаній парі:
Нагадаємо, що нещодавно у Горішніх Плавнях відбувся турнір з тенісу серед аматорських дуетів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.