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Кременчук, Спорт

Кременчужани посіли призові місця на Чемпіонаті області з настільного тенісу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 106

 

У змаганнях в Полтаві взяли участь 46 спортсменів з різних міст Полтавщини

Кременчужани показали високі результати на Чемпіонаті області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодше. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У змаганнях в Полтаві взяли участь 46 спортсменів з Кременчука, Полтави, Гребінки, Миргорода, Решетилівки, Кобеляк та Лохвиці.

Учні Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли:

  • 2 місце в командному змаганні — Дмитро Максюта, Артем Нестеренко, Євген Жорняк, Артем Гоголєв;
  • 3 місце в особистих змаганнях серед юнаків — Дмитро Максюта, який представлятиме Полтавщину на Чемпіонаті України.

В особистому заліку:

  • Артем Нестеренко — 6 місце;
  • Мелісса Чурсіна — 6 місце;
  • Євген Жорняк — 9 місце;
  • Артем Гоголев — 10 місце.

В парному заліку серед юнаків:

  • Артем Нестеренко та Артем Хіль — 4 місце;
  • Дмитро Максюта та Євген Жорняк — 5 місце;
  • Артем Гоголєв та Максим Комар — 6 місце.

В змішаній парі:

  • Дмитро Максюта та Юлія Коваленко — 4 місце;
  • Артем Нестеренко та Мелісса Чурсіна — 5 місце;
  • Артем Гоголєв зі спортсменкою з Лохвиці — 6 місце.

Нагадаємо, що нещодавно у Горішніх Плавнях відбувся турнір з тенісу серед аматорських дуетів.

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Автор: Дарія Згура
Теги: теніс змагання
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