Кременчужани посіли призові місця на Чемпіонаті області з настільного тенісу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 106

У змаганнях в Полтаві взяли участь 46 спортсменів з різних міст Полтавщини

Кременчужани показали високі результати на Чемпіонаті області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодше. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У змаганнях в Полтаві взяли участь 46 спортсменів з Кременчука, Полтави, Гребінки, Миргорода, Решетилівки, Кобеляк та Лохвиці.

Учні Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 вибороли:

2 місце в командному змаганні — Дмитро Максюта, Артем Нестеренко, Євген Жорняк, Артем Гоголєв;

3 місце в особистих змаганнях серед юнаків — Дмитро Максюта, який представлятиме Полтавщину на Чемпіонаті України.

В особистому заліку:

Артем Нестеренко — 6 місце;

Мелісса Чурсіна — 6 місце;

Євген Жорняк — 9 місце;

Артем Гоголев — 10 місце.

В парному заліку серед юнаків:

Артем Нестеренко та Артем Хіль — 4 місце;

Дмитро Максюта та Євген Жорняк — 5 місце;

Артем Гоголєв та Максим Комар — 6 місце.

В змішаній парі:

Дмитро Максюта та Юлія Коваленко — 4 місце;

Артем Нестеренко та Мелісса Чурсіна — 5 місце;

Артем Гоголєв зі спортсменкою з Лохвиці — 6 місце.

Нагадаємо, що нещодавно у Горішніх Плавнях відбувся турнір з тенісу серед аматорських дуетів.